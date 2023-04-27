Стоматолог рассказал, как не остаться без зубов из-за пристрастия к сладкому

Мы привыкли считать сладости главным виновником возникновения кариеса. Отчасти так и есть, ведь сахар и крахмал способствуют быстрому росту болезнетворных бактерий. Они выделяют кислоту, которая и вызывает разрушение зубной эмали, а также становится причиной воспаления дёсен. Причём не менее негативный эффект оказывают и кислые продукты, особенно кислые конфеты, которые вредны даже вдвойне. Об этом в беседе с Лайфом рассказал генеральный директор клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry стоматолог Бекзод Ганиев.

"Всё дело в том, что кислота из пищевых продуктов, как и кислота, выделяемая болезнетворными бактериями в полости рта, размягчает верхний слой эмали. Чем чаще вы едите сладкое и кислое, тем быстрее изнашивается и истончается зубная эмаль. По этой же причине зубы во время употребления сладкого и кислого становятся очень чувствительными и реагируют на продукты", — пояснил эксперт.

Чтобы предупредить развитие кариеса и остановить воспаление дёсен, необходимо регулярно чистить зубы и использовать зубную нить. Стоматолог Бекзод Ганиев. Фото © Предоставлено LIFE

Лучший способ защитить зубы, если съели сладкое, — как можно быстрее почистить их. Во-первых, это способствует возвращению нормального уровня рН полости рта, а во-вторых, позволяет удалить застрявшие между зубами частички продуктов, на которых в противном случае будут скапливаться бактерии. Причём чем дольше они остаются во рту, тем больший вред наносят здоровью зубов. Именно поэтому нужно регулярно их чистить не только щеткой, но и зубной нитью.

Если вы съели кислое, то в течение часа чистить зубы лучше не стоит. Верхний слой эмали, на который воздействует кислота из продукта, в это время наиболее уязвим. Лучше просто прополоскать рот водой или использовать жевательную резинку без сахара. А если ваши зубы реагируют на сладкое и кислое, стоит как можно скорее записаться на приём к стоматологу, чтобы исключить раннее развитие кариеса.