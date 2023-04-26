Врач назвала три причины для отказа от жевательной резинки
Гастроэнтеролог Тимощенко: Жвачка противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ
Обычно стоматологи отмечают пользу жевательной резинки после приёма пищи, но гастроэнтерологи и неврологи, как правило, к вопросу её использования относятся скептически. Этот продукт особенно противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ. К тому же она может быть причиной головных болей. Об этом читателям Лайфа рассказала терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
"Первая причина заключается в нежелательности жевания жевательной резинки людям, страдающим заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в частности эрозивными и язвенными дефектами слизистой", — отметила специалист.
По её словам, при жевании жвачки происходит избыточное отделение желудочного сока, а это негативно сказывается на течение заболевания и длительности заживления дефектов слизистой. Также резинка часто становится причиной вздутия живота. В составе жвачки есть сахарозаменители в виде ксилита или сорбита, которые становятся раздражителем для кишечника. Поэтому и появляются дискомфорт, боль или вздутие живота.
"Диета low FODMAP, успешно применяемая при функциональных заболеваниях ЖКТ, строго ограничивает употребление жевательной резинки", — добавила Тимощенко.
Также резинка не рекомендуется пациентам с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава. По словам врача, длительное жевание вызывает перенапряжение мышц, что может стать причиной появления головных болей.
Ранее сообщалось, что жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в России за год санкций. Цена на продукт росла и ранее, но ежегодное подорожание не превышало трёх рублей. Однако в Госдуме призвали россиян не переживать из-за этого.
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