Врач назвала три причины для отказа от жевательной резинки

Обычно стоматологи отмечают пользу жевательной резинки после приёма пищи, но гастроэнтерологи и неврологи, как правило, к вопросу её использования относятся скептически. Этот продукт особенно противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ. К тому же она может быть причиной головных болей. Об этом читателям Лайфа рассказала терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Первая причина заключается в нежелательности жевания жевательной резинки людям, страдающим заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в частности эрозивными и язвенными дефектами слизистой", — отметила специалист.

По её словам, при жевании жвачки происходит избыточное отделение желудочного сока, а это негативно сказывается на течение заболевания и длительности заживления дефектов слизистой. Также резинка часто становится причиной вздутия живота. В составе жвачки есть сахарозаменители в виде ксилита или сорбита, которые становятся раздражителем для кишечника. Поэтому и появляются дискомфорт, боль или вздутие живота.

"Диета low FODMAP, успешно применяемая при функциональных заболеваниях ЖКТ, строго ограничивает употребление жевательной резинки", — добавила Тимощенко.