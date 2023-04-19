КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 12:45

В Госдуме призвали россиян не переживать из-за подорожания жвачки

Депутат Толмачёв исключил дефицит жевательной резинки в России

Дефицита жевательной резинки в России не будет, в стране есть заводы, которые заменят импортное сырьё. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя подорожание жвачки.

"Повода для переживаний нет, дефицита жевательной резинки не будет", — уверен он.

Толмачёв отметил, что подорожание жвачки и в самом деле было из-за роста цен на сырьё, которое производят в Испании. К тому же возникли проблемы с поставками из-за санкций. Впрочем, стоимость жвачки для потребителя удержалась в разумных пределах, ведь рост цен на готовую продукцию был "несравнимо ниже", чем на само сырьё.

"Главное, что с поиском решения резину не тянем: у нас есть заводы, которые могут заменить импортное сырьё и сейчас работают над этим", — заключил депутат.

Эксперт объяснил, почему за год санкций сильнее всего в России подорожала именно жвачка

Эксперт объяснил, почему за год санкций сильнее всего в России подорожала именно жвачка

Лайф уже сообщал, что жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктов в России за год санкций. Цена на продукт росла и раннее, но ежегодное подорожание не превышало трёх рублей.

Обложка ©

Freepik / azerbaijan_stockers

Светлана Оперук
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров