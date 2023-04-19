В Госдуме призвали россиян не переживать из-за подорожания жвачки
Депутат Толмачёв исключил дефицит жевательной резинки в России
Дефицита жевательной резинки в России не будет, в стране есть заводы, которые заменят импортное сырьё. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя подорожание жвачки.
"Повода для переживаний нет, дефицита жевательной резинки не будет", — уверен он.
Толмачёв отметил, что подорожание жвачки и в самом деле было из-за роста цен на сырьё, которое производят в Испании. К тому же возникли проблемы с поставками из-за санкций. Впрочем, стоимость жвачки для потребителя удержалась в разумных пределах, ведь рост цен на готовую продукцию был "несравнимо ниже", чем на само сырьё.
"Главное, что с поиском решения резину не тянем: у нас есть заводы, которые могут заменить импортное сырьё и сейчас работают над этим", — заключил депутат.
Лайф уже сообщал, что жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктов в России за год санкций. Цена на продукт росла и раннее, но ежегодное подорожание не превышало трёх рублей.
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