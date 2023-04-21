Названые первые симптомы панкреатита и рака поджелудочной

Опоясывающая боль и сильные колики вверху живота могут быть симптомами воспаления поджелудочной железы. Какие ещё признаки говорят о том, что поход к врачу откладывать нельзя, рассказала "Вечерней Москве" врач-гастроэнтеролог Александра Макушева.

Так, о наличии панкреатита и других болезней поджелудочной свидетельствуют тошнота, повторяющаяся рвота без облегчения, диарея, повышенное слюноотделение, отрыжка и отсутствие аппетита.

"Все эти симптомы также могут сопровождаться повышением температуры, вздутием живота, метеоризмом, быстрой утомляемостью и общей слабостью", — уточнила Макушева.

При наличии панкреатита возникает опоясывающая боль в правом подреберье. Она отдаёт в спину, грудную клетку и нижнюю часть живота, добавила врач. Такая боль усиливается после приёма пищи или спиртного, копчёной, жареной, острой, кислой, жирной пищи, солений, кофе или курении натощак. Иногда боль может появиться даже при резком движении или кашле.

Среди факторов, которые провоцируют развитие болезни, — стресс. Он бьёт по желудку, поджелудочной железе, кишечнику, что может привести к эрозии слизистой и даже раку поджелудочной, объяснила Макушева.

Точные причины онкологии до сих пор не установлены, но спровоцировать рак может курение, хронический панкреатит при воспалительных процессах, употребление токсических веществ, а также заболевания полости рта.