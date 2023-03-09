Россиянам назвали болезни, на которые указывает частая изжога

Частая изжога может говорить о наличии различных патологий, в том числе желчнокаменной болезни, проблем с соединительной тканью и сердцем. Об этом рассказал гастроэнтеролог филиала израильской клиники "Хадасса" в "Сколкове" Андрей Якушев в беседе с "Газетой.ru".

Как объяснил специалист, в большинстве случаев частая изжога свидетельствует о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. При ней происходят забросы кислоты, щёлочи из нижележащих отделов ЖКТ в пищевод, клетки которого не готовы к такому взаимодействию, поэтому и страдают. По словам Якушева, в результате и возникает изжога. При частых таких ситуациях происходит физиологическая, а у некоторых людей и патологическая регенерация, то есть клетки делятся неправильно и появляется метаплазия.

Причём вследствие постоянного неблагоприятного воздействия в пищеводе образуются клетки, более характерные для других отделов ЖКТ, особенно для кишечника. Это заболевание называется пищевод Барретта, оно является предраковым состоянием, поэтому следует обратиться к специалисту.

"Изжога свидетельствует о наличии рефлюксов и может свидетельствовать о наличии пищевода Барретта. Если не обращать на это внимания и не лечить, то может развиться рак пищевода, симптомом которого также является изжога", — рассказал Якушев.

Если же изжога сопровождается болью за грудиной, то это могут быть симптомы склеродермии — заболевания, при котором соединительная ткань меняет структуру, становится более жёсткой, менее эластичной и податливой. Вместе с тем она поражает пищевод. Его выходное отверстие (место перехода в желудок) сужается, в результате пища проходит с трудом, объяснил врач. Кроме того, изжога может говорить о язвенной болезни, функциональной диспепсии, причём в этих случаях она сопровождается и другими симптомами.

"Изжога и боль за грудиной могут свидетельствовать и о патологиях сердца или быть дополнительным симптомом желчнокаменной болезни. Появляется частая изжога и при обострении тяжёлого хронического панкреатита и инфекционных отравлениях", — добавил он.