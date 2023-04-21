От рака и для костей: 7 причин есть печёные яблоки каждый день
Диетолог Гавашели: Пектин в печёных яблоках поможет вывести токсины из организма
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Витамины, которые содержатся в печёных яблоках, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы, выводят из организма яды и снижают риск сахарного диабета. При этом пектин при термообработке фрукта сохраняется. Об этом рассказала "Газете.ru" эксперт по питанию Лия Гавашели.
"Печёные яблоки универсальны и будут полезны каждому. Они богаты антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов и помогают предотвратить развитие многих заболеваний, включая рак", — сказала медик.
А вот пектин в печёных яблоках, попадая в кишечник, превращается в гелеобразную жидкость и работает как сорбент, то есть выводит из организма все токсины. Витамины группы B, железо, калий, магний и фосфор укрепляют кости и способствуют снижению риска развития сахарного диабета.
Гавашели заметила, что употребление яблок в запечённом виде помогает контролировать уровень глюкозы в крови и снизить уровень холестерина. Это блюдо станет отличным вариантом для тех, кто следит за своим весом, так как содержат меньше калорий, чем многие другие десерты. Фрукт обязательно нужно добавить в рацион людям, чей организм плохо усваивает свежие фрукты и овощи, а также аллергикам, поскольку аллергенный белок разрушается при высокой температуре.
"Печёные яблоки станут отличной альтернативой для пожилых людей, которые страдают вздутием живота от свежих фруктов. А также людям с инсулинорезистентностью, так как фруктоза не будет резко повышать сахар в крови. Напротив, это будет происходить плавно и благоприятно сказываться на состоянии здоровья", — подытожила врач.
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