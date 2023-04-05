Нутрициолог назвала самый полезный суп

5 апреля любители фо-бо, гаспачо и борща из разных точек мира отмечают День супа. Многие относятся к супам хорошо — как к традиционному первому блюду. Нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова рассказала читателям Лайфа, все ли супы полезны и почему.

"Суп способствует перевариванию пищи, так как бульон разбавляет желудочный сок. В процессе варки овощей в супе при температуре 60° С разрушаются все витамины, ферменты и биологически активные вещества", — пояснила эксперт.

Нутрициолог Екатерина Новикова. Фото © LIFE

Кроме того, наша печень не успевает перерабатывать мясные экстракты из тёплого бульона, поэтому они "в виде нерасщеплённых ядов начинают путешествовать по всему организму, причиняя немалый вред здоровью". Также при варке мяса в бульон могут выделяться креатин и креатинин. В целом варёная пища — это источник слизи в организме, напомнила нутрициолог.

"Обо всех этих явно не идущих на пользу нашему организму последствиях приёма супчиков каждый должен подумать сам и решить: остаться заложником своих привычек или что-то попробовать изменить", — считает Новикова.

Что касается пользы, врач считает, что "лучше съесть куриный бульон с лапшой или овощной суп-пюре, чем жареный кусок свинины или порцию пельменей с майонезом".

Тем, кто совсем не готов отказаться от любимого блюда, эксперт рекомендует сливать первый бульон (если это суп с мясом), приготовив бульон и мясо или рыбу, добавить овощи и зелень в тарелку без предварительной термообработки (в японских ресторанах так обычно и подают супы). И главное — не терять чувство меры, заключила врач.