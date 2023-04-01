6 рецептов русской кухни, о которых все забыли, а зря

Русская кухня — явление гораздо более разнообразное, чем привычные борщ, салат оливье и квашеная капуста. В гастрономической истории нашей страны есть немало блюд, которые были популярны у предков, но сегодня широкой известностью не пользуются. Вместе с Максимом Кузнецовым — шеф-поваром "Кухни на районе" — мы собрали топ незаслуженно забытых рецептов из прошлого отечественной кулинарии.

1. Русское блюдо каплун

Фото © Shutterstock

В русскую кухню это блюдо пришло из французской. Каплун — слово, которым называли кастрированного и специальным образом откормленного петуха. В литературе упоминания птицы встречались у Ивана Крылова в трагикомедии "Подщипа", у бытописателя Михаила Пыляева, который описал грандиозный рецепт запечённого поросёнка, который поочерёдно был начинён каплуном, фазаном, куропаткой, перепёлкой и жаворонком. Внутрь последнего помещали оливку, фаршированную анчоусом, и именно она считалась главным достоинством блюда, так как напитывалась соками всех ингредиентов.

Со временем произошла обоснованная замена — каплун уступил место бройлеру. Дело в том, что домашняя птица ведёт достаточно активный образ жизни, поэтому её мясо слишком жилистое. Несмотря на то что из фермерских петухов и куриц получается идеальный бульон, при жарке и запекании они становятся жёсткими. Бройлеры же, наоборот, выведены специально для того, чтобы их можно было и печь, и жарить, и варить. И мясо их всегда мягкое и сочное.

2. Забытое русское блюдо снетки

Фото © Shutterstock

Не сказать, что о снетках в нашей стране забыли совсем, но раньше их распространение было шире, чем сейчас. Снетка — вид европейской корюшки, маленькая рыба, которая обитает в пресных озёрах. В древности её ловили, как правило, в северных районах Руси.

Перед употреблением снетку солили, высушивали на солнце, а потом отправляли ненадолго в печь. После таких манипуляций из рыбы получался своеобразный полуфабрикат, который брали с собой в дальние походы. Городские жители добавляли его в щи, смешивали с сухарями и использовали как припёк для блинов. Это достаточно универсальный продукт, который пользовался большой народной любовью. О снетках даже писал Иван Шмелёв в романе "Лето Господне". Сегодня разновидности корюшки, в том числе и снетки, в основном встречаются в формате снеков к пиву.

3. Толокно и блюда из него

Фото © Shutterstock

Толокно — это производный продукт из овсяной муки. Его получали путём запекания злака в печи, измельчения деревянной ступой, нескольких стадий просеивания и ещё одного измельчения.

Использовали толокно для загущения блюд. Его добавляли в кисель, домашний квас и кулагу — десерт, который готовили детям. Для этого с толокном смешивали мёд и ягоды и доводили до кипения, после чего остужали и подавали на стол. В результате получалась густая кисло-сладкая каша, которую можно было резать ножом.

Сегодня толокно разводят с водой и пьют спортсмены для нормализации обмена веществ и восстановления после тренировок. Широкого гастрономического применения этого продукта пока не наблюдается. Дело в том, что толокно, как и полбу, сложно собирать. Машинный метод для неё не подходит, так как культура очень хрупкая. Из-за этого промышленное производство будет трудоёмким, что скажется на цене товара.

4. Забытое русское блюдо тельное

Фото © Shutterstock

Наши предки восточные славяне исторически селились возле крупных рек и водоёмов, потому что там было много рыбы. Она составляла основу рациона. Тельное — результат импровизации, так как регулярно есть один продукт в неизменном виде достаточно скучно.

Изначально тельное готовили так: рыбу очень мелко нарезали, смешивали получившийся фарш с луком и зеленью, обваливали в муке и варили. Впоследствии рецепт изменился, блюдо стало похоже на зразы с начинкой внутри. Его также панировали в муке или сухарях, но отправляли жариться на сковородку. Иногда тельное делали в форме рулета, фаршируя его грибами, зеленью и приправляя специями.

Спад популярности тельного в Москве можно объяснить тем, что в этом регионе есть проблемы с рыбным промыслом. Хорошую свежую морскую рыбу в столице найти достаточно сложно, а речную любят не все, потому что это довольно специфический продукт. Его ароматические и вкусовые нюансы нравятся далеко не каждому. Но тельное из сайды или трески может стать отличной альтернативой.

5. Пивной суп

Фото © Shutterstock

В Петербургском "Поваренном календаре" от 1828 года был опубликован рецепт, который сегодня можно встретить во многих европейских кухнях.

Автор предлагал смешать пиво и вино в пропорциях 50/50, добавить туда измельчённую лимонную цедру и сахар. Далее эту смесь нужно поставить на огонь и варить до закипания. После в суп необходимо отправить два яичных желтка, ещё немного сахара и корицы. Всё хорошо перемешать и варить на медленном огне до загустения. Подавать пивной суп нужно с жаренными на небольшом количестве сливочного масла пшеничными гренками.

На фоне растущей популярности крафтового пива этот рецепт может получить новое необычное прочтение.

6. Курица, налитая яйцами, — забытое русское блюдо

Фото © Shutterstock

Ещё один рецепт из первой половины ХIХ века за авторством литератора и автора многочисленных пособий по домоводству Василия Лёвшина.