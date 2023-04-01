Любовный гороскоп на апрель 2023 года: какие знаки зодиака не решатся на перемены, а кто обретёт счастье

По словам астролога Андрея Харриса, апрель попадает в лучший период 2023 года в плане любви. Яркое проявление себя, активные знакомства и положительный настрой принесут всем знакам зодиака успехи в личной жизни. Под влиянием Марса в знаке Рака существенно снизится количество ссор и выяснений отношений.

Союзы, в которых не было настоящей любви, начнут увядать. Также может появиться немного лени в вопросах знакомств. Этому нужно активно противостоять, потому что именно сейчас велики шансы встретить партнёра мечты Андрей Харрис Астролог

Энергия Венеры заставит мужчин интересоваться красивыми, ухоженными и эстетичными женщинам, которые легко вступают в общение с лёгким флиртом. Самое время заняться спортом и навестить косметолога. Женщинам же будут нравиться мужчины более мягкие и тактичные. Конечно, проявлять себя нужно ярко, но не забывать, где нужно притормозить и поинтересоваться состоянием души понравившейся вам девушки.

Любовный гороскоп на апрель для Овнов

Торжество любви ваше. Главными любимчиками звёзд в апреле станут именно носители знака зодиака Овен. Сияйте сами и заряжайте всё вокруг. Астролог уверен, что отказа от понравившегося человека не будет.

Что ждёт Тельцов в апреле 2023 года

Носители знака зодиака Телец занимают второе место по положительному влиянию планет. Грядут особые успехи в чувственных встречах, гармонизация текущих отношений. Также возможен переезд или объединение жилища с любимыми.

Любовный гороскоп на апрель для Близнецов

Гороскоп на апрель 2023 года для знака зодиака Близнецы. Фото © Freepik

Меньше говорить — больше делать, советует астролог. Если Близнецы хотели бы избавиться от одиночества, то пора действовать. Хотя бы установите приложение для знакомств. Желаете избавиться от токсичных отношений? Лучше времени не найти. Апрель 2023 года станет отличным периодом, чтобы измениться к лучшему.

Прогноз для знака зодиака Рак

Раки-мужчины станут женским идеалом на этот месяц. Как это использовать — решать только вам. А вот женщинам водного королевства необходимо стать более яркими и немного провокационными в общении, добавить несвойственного огня, что принесёт успех.

Гороскоп на апрель 2023 года для Львов

Личности знака зодиака Лев попадают в период стабильности. Текущие отношения крепнут, новые связи автоматически проверяются Вселенной, чтобы вас не обидеть. Похоже на идеальную жизнь.

Какой любовный прогноз для знака зодиака Дева

Привыкшим к логике и расчёту представителям знака зодиака Дева будет немного сложно в огненных вибрациях апреля 2023 года Андрей Харрис Астролог

Однако энергия планет в это время может подтолкнуть к реализации того, что вы так долго откладывали. Сходите на свидание или отправьте бывшего "на небо за звёздочкой".

Каким станет апрель 2023 года для Весов

Каким окажется апрель 2023 года для знака зодиака Весы? Фото © Shutterstock

Слишком кардинальные энергии царят в воздухе. Уравновешенность жизни людей знака зодиака Весы претерпевает ветер перемен. Высоки риски взаимных измен. Но помните, что перемены эти — к лучшему.

Любовный гороскоп на апрель для Скорпионов

Представители знака зодиака Скорпион получают почётное третье место в топе любимчиков апреля. Яркие свидания, страсть в текущих отношениях и смелые эксперименты. Вас точно заметят в толпе, поэтому обновите гардероб и сделайте новую укладку.

Любовный гороскоп на апрель для Стрельцов

Разделяют третье место и рискуют круто изменить свою личную жизнь. Именно вы можете завязать серьёзные отношения, которые закончатся браком.

Будьте внимательны и тщательно выбирайте кандидатов. Вас тоже будут замечать больше других Андрей Харрис Астролог

Гороскоп на апрель 2023 года для знака зодиака Козерог

Слишком буйные энергии в сочетании с мягкими водными акцентами месяца приведут традиционно мыслящих Козерогов в тупик. Поведение людей будет казаться странным. Весна же, что поделать. Носителям данного знака зодиака лучше просто пересидеть это время.

Водолей: астрологический прогноз на апрель 2023 года

Сатурн наконец-то покинет Водолеев, а положительное влияние Плутона окажет эффект лёгкого взрыва вулкана: новые знакомства, много общения и приятных встреч. Оторвитесь по полной!

Любовный гороскоп для знака зодиака Рыбы

Какой любовный прогноз у знака зодиака Рыбы на апрель 2023 года? Фото © Freepik