8 запретных растений и цветов, которые лучше не держать в квартире

Растения в горшочках могут кардинально изменить пространство вокруг себя. Даже самая необжитая квартира становится очень уютной, когда в ней появляется зелень. Но иногда цветы могут повлечь за собой такие последствия, что никакой уют того не стоит. Собрали восемь растений, от которых лучше держаться подальше.

Какие растения и цветы нельзя заводить аллергикам

Фикус Бенджамина (плачущий инжир)

Фикус Бенджамина нельзя заводить аллергикам. Фото © Shutterstock

Фикусы — отличный выбор для украшения квартиры или офисного помещения из-за буйной листвы и способности очищать воздух от пыли. Однако если его листья протирать нерегулярно, то он может стать источником проблем для людей с чувствительной кожей или аллергией на латекс. Так как структуры протеинов фикуса и этот материал очень похожи. Поэтому, если вы любите растения и заботитесь о своём здоровье, не забывайте ухаживать за фикусом и регулярно протирайте его листья.

Хризантема

Горшечная хризантема — растение, которое нельзя держать дома аллергикам. Фото © Shutterstock

Карликовые разновидности хризантем могут стать прекрасным украшением дома. Но стоит помнить, что их пыльца способна вызывать аллергические реакции, особенно у маленьких детей и пожилых людей (от раздражения на коже до проблем с дыханием). Поэтому, если вы заботитесь о здоровье близких и гостей, возможно, стоит выбрать другие растения.

Какие растения нельзя держать в доме с детьми

Монстера

Монстеру лучше не покупать в дом с ребёнком. Фото © Shutterstock

Одно из растений, которые лучше не держать в квартире, — монстера. Как и другие представители семейства Ароидных, она содержит ядовитый сок, который может вызвать отёк гортани и слизистой оболочки рта, а также конъюнктивит и необратимые изменения роговицы, если попадёт в глаза. Если у вас есть дети, лучше убрать монстеру куда-то повыше, чтобы малыш случайно не отравился. Или передарить растение друзьям.

Адениум

Горшечный адениум нельзя держать в доме, где есть маленькие дети. Фото © Shutterstock

Растения семейства Кутровых, к которому относится адениум, содержат ядовитые вещества. Это свойство в большей степени относится к видам, произрастающим в природе, а у комнатных растений вредные качества значительно ослаблены в результате селекции, однако у малышей контакт с адениумом может вызывать нарушение сердечной деятельности. Поэтому лучше держать его от них подальше. Да и от взрослых тоже, а при работе с растением рекомендуется использовать перчатки.

Какие растения нельзя держать в доме с питомцами

Диффенбахия

Диффенбахия может навредить домашним животным. Фото © Shutterstock

Приверженцы народной медицины утверждают, что диффенбахия может помочь справиться с аллергией. Однако следует быть осторожными, поскольку сок растения ядовит как для человека, так и для мелких животных. Если ваш питомец случайно пожуёт цветок, это может привести к анафилактическому шоку. Но, к сожалению, нет никаких признаков, которые отпугнули бы животных от растения, — оно не пахнет и не имеет вкуса. Поэтому её мы дома с питомцами не держим!

Азалия

Азалия — растение, которое нельзя держать в доме с питомцами. Фото © Wikipedia / Azalea

Это цветущее растение может выглядеть очаровательно, но не стоит забывать, что оно содержит вещество грейанотоксин, которое в больших дозах может вызвать неприятные последствия, такие как рвота, диарея, тремор и судороги. Среди возможных последствий для животных — слепота, нарушение сердечного ритма, боли в животе и… депрессия! А если не отвезти питомца к ветеринару, то летальный исход неизбежен. В общем такое себе растение для владельцев кошечек или собак.

Какие растения нельзя держать дома, потому что они портят энергетику

Каллы

Каллы считаются траурными цветами, притягивающими скорбь. Фото © Shutterstock

Каллы — прекрасные белоснежные цветы, но если вы верите в эзотерику, то, возможно, захотите выбрать другие растения. Символизируя бессмертие и вечную жизнь, каллы в некоторых культурах считаются траурными цветами. Поэтому они могут привлечь грусть и скорбь в дом.

Орхидея

Орхидея считается растением-вампиром. Фото © Shutterstock

Орхидеи славятся своей красотой и давно выращиваются в домах и на участках. Но стоит обратить внимание на то, как цветок ведёт себя в дикой природе, так как это влияет на распространяемую им энергетику и в домашних условиях. Цветы растут на деревьях, питаясь их соком, поэтому некоторые люди считают их растениями-вампирами. Но на деле нрав орхидей бывает разным, но многие люди находят их умиротворяющими. Есть вероятность, что растение может вытягивать энергию из своих хозяев, подпитываясь. Поэтому стоит обращать внимание на то, как цветок влияет на атмосферу в доме, чтобы избежать постоянных конфликтов и ссор.