5 российских фильмов про отношения, которые нужно посмотреть всем парам, если те хотят разойтись

Отношения никогда не представляют собой чистую любовь или чистую ненависть. Это всегда сложный клубок чувств, распутать который по силам только самым пытливым умам. И фильмы, о которых пойдёт речь, как раз об этом.

"Дневник его жены"

Трейлер фильма "Дневник его жены" © YouTube / aikinofilms

История любви нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина, снятая Алексеем Учителем. Писатель жил с женой Верой и любовницей Галей, но в картине показан не только этот треугольник. И без того пикантную ситуацию усложняли оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров. Это кино можно воспринимать как поучительный урок, к чему приводит желание быть одновременно с несколькими партнёрами.

"Детям до 16..."

Трейлер фильма "Детям до 16..." © YouTube / Best Movie

Лянка Грыу — красотка, блондинка, дочь депутата. Анна Старшенбаум — её полный антипод. Павел Прилучный — разбитной ловелас. Дмитрий Кубасов — его застенчивый друг. Нетрудно догадаться, что могло произойти с этими четырьмя в мелодраме о вчерашних школьниках. Кстати, Анна Старшенбаум за свою роль получила призы на четырёх кинофестивалях.

"Ещё один год"

Трейлер фильма "Ещё один год" © YouTube / Новые трейлеры

По задумке режиссёра Оксаны Бычковой её фильм — вольный ремейк советской мелодрамы "С любимыми не расставайтесь". Именно об этом как раз и идёт речь в картине.

Главные герои — молодые супруги, которые то отдаляются друг от друга, то снова сближаются. Он — таксист, она — модный веб-дизайнер, и кажется, что в этом причина постоянных ссор. Развод не за горами, как и у многих других пар, которые поженились слишком рано. Но, возможно, пока ещё можно всё исправить?

"Аритмия"

Трейлер фильма "Аритмия" © YouTube / iVideos

Алексей Яценко и Ирина Горбачёва играют врачей, которые сами нуждаются в помощи. Муж испытывает стресс на работе, а потом заливает его алкоголем. Жена скрывает от него, что предохраняется, чтобы не забеременеть.

В итоге она же предлагает ему развестись, потому что их отчуждение достигает пика. Но потом внутри что-то щёлкает, страсть возвращается, чтобы уже на следующий день исчезнуть вновь. Гран-при "Кинотавра" 2017 года.

"Верность"

Трейлер фильма "Верность" © YouTube / ВОКРУГ ТВ