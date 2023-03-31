10 фото, доказывающих, что не всегда новое — это что-то классное

"Со здания 20-х годов прошлого века снимают облицовку, установленную в 60-х. И что лучше?" — milkcowcafe.

Фото © Reddit / milkcowcafe

"Бабушкиному блендеру уже больше 40 лет, и он всё ещё работает! Посмотрим, сколько протянут современные", — decafsoylatteplease.

Фото © Reddit / decafsoylatteplease

"Я купил этот термос ещё в 1988 году. Тогда он для меня был дороговат, но с тех пор прошёл войну, десятки военных сборов, падения с высоты птичьего полёта, его переезжали бронированные тачки, а что говорить о походах и пикниках, которых за 30 лет было очень много! И зачем бы мне нужен был новый?" — corey_m_snow.

Фото © Reddit / corey_m_snow

"Оксфордская сумка для книг где-то 1880 года или около того. Мой дедушка ходил с ней в школу в 1951 году. С тех пор ею пользовались моя мама, дядя, тётя и я. Как видите, она прослужит ещё очень долго", — Bambuslover222.

Фото © Reddit / Bambuslover222

"Моя мультиварка, у которой скоро 25-летний юбилей. До сих пор работает. Мало того, пользуюсь я ею два-три раза в неделю", — volcs0.

Фото © Reddit / volcs0

"Десять лет назад мне достался по наследству этот тостер 1920-х годов. С тех пор он у меня безупречно работает каждый божий день", — BenderSimpsons.

Фото © Reddit / BenderSimpsons

"13 лет / один месяц использования. Пойдите и купите себе чугунную сковородку — жизнь станет только лучше", — Wabisabiharv.

Фото © Reddit / Wabisabiharv

"Эту вафельницу мама купила, когда ей было 19 лет. Сейчас матушке 75, а прибор всё так же готовит отменные вафли!" — Strindberg.

Фото © Reddit / Strindberg

"Купила этот миксер 30 лет назад и с тех пор ни разу даже не чинила. Недавно вот почистила, и он снова выглядит как новенький", — capilot.

Фото © Reddit / capilot

"У бабушки до сих пор стоит холодильник Frigidaire времён Второй мировой войны. Работает без сбоев!" — youOWEme.