Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 08:21

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katya_iowa</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / katya_iowa

Солистка музыкальной группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась радостной новостью о рождении первого ребёнка. В телеграм-канале она опубликовала картинку с достаточно ёмкой фразой.

"Случилось. 8:19", — написала певица.

При этом пол и имя новорождённого Иванчикова не назвала. В ответ на новость подписчики поздравили певицу и пожелали здоровья маме и малышу.

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Светлана Оперук
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