Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой
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Солистка музыкальной группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась радостной новостью о рождении первого ребёнка. В телеграм-канале она опубликовала картинку с достаточно ёмкой фразой.
"Случилось. 8:19", — написала певица.
При этом пол и имя новорождённого Иванчикова не назвала. В ответ на новость подписчики поздравили певицу и пожелали здоровья маме и малышу.
Ранее рэпер T-Killah и журналистка Мария KakDela стали родителями. Российский исполнитель показал трогательное фото с малышом.