Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой

Солистка музыкальной группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась радостной новостью о рождении первого ребёнка. В телеграм-канале она опубликовала картинку с достаточно ёмкой фразой.

При этом пол и имя новорождённого Иванчикова не назвала. В ответ на новость подписчики поздравили певицу и пожелали здоровья маме и малышу.