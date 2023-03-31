Синдром отложенной жизни: 7 признаков, что вы откладываете своё счастье на потом
Если вы замечаете, что ставите цели, которых тяжело и долго добиваться, а в моменте постоянно запрещаете себе радоваться, считая себя недостойным, возможно, у вас синдром отложенной жизни.
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Лайф поговорил с психологом Светланой Назоевой на тему популярного в последнее время недуга в обществе — синдроме отложенной жизни. Как понять, что он у вас есть, и как с ним бороться? Попытались разобраться вместе с экспертом.
Первые мысли, на которые следует обратить внимание, если подозреваете у себя этот недуг, будут следующими, как отмечает Светлана: "Отправлюсь в путешествие, как только заработаю побольше денег", "Надену красивое платье, как только немного похудею" или "Пойду в спортзал, когда накоплю на хороший абонемент и красивую спортивную одежду", "Начну правильно питаться, как только закончатся новогодние/майские праздники". Если вам знакомы эти или подобные формулировки, значит, вы живёте с синдромом отложенной жизни.
Чаще всего мы откладываем свою жизнь, потому что верим, что подходящий момент ещё не наступил. А лучшее время для чего-то важного ещё придёт. Но правда заключается в том, что подходящий момент никогда не наступит. Мы тратим годы на ожидание лучшего, вместо того чтобы начать жить лучше прямо сейчас
Синдром отложенной жизни не относится к психологическим расстройствам, но он может стать причиной апатии, невроза или даже депрессии, уточняет психолог Назоева. Отсутствие сил и интереса к жизни, прокрастинация, чувство неудовлетворённости собой — всё это последствия синдрома отложенной жизни. Вот чёткие симптомы и признаки, указывающие, что вы постоянно откладывает своё счастье в дальний ящик.
1. Вы не цените то, что имеете. Например, свою работу вы воспринимаете как способ "пересидеть" или дождаться лучшего предложения. Не завершаете отношения, которые не устраивают, в надежде, что сделаете это, когда встретите более подходящего человека. Или не покупаете красивую одежду, так как вам не нравится ваша фигура.
2. Вы не способны принять важное решение. Среди множества вариантов и идей не можете выбрать то, чему готовы посвятить себя прямой сейчас. Или занимаетесь сразу всем, или откладываете дела на неопределённое будущее.
3. Главная радость — мечты о будущем. Вам кажется, что с нового года жизнь изменится к лучшему. Что, будь у вас более интересная работа, вы были бы намного счастливее. Или, как только появятся отношения, вы наконец будете жить полноценной жизнью.
4. Внешние причины оказывают влияние на вашу жизнь. В этом случае кажется, что нет смысла откладывать деньги во время финансового кризиса или учить новый язык во время пандемии. Вы чувствуете, что не стоит радовать себя, когда вокруг происходит что-то плохое.
Синдром отложенной жизни: что это и как с этим бороться. Фото © Shutterstock
5. Вы постоянно сравниваете себя с другими. Думаете, что недостаточно компетентны, чтобы претендовать на лучшую должность, или недостаточно хорошо выглядите, чтобы сходить на свидание. В этом случае кажется, что другие более достойны, а вам надо сначала похудеть, купить новую одежду, найти новую работу и т.д.
6. Ждёте идеальных отношений. Эта причина, пожалуй, чаще остальных приводит к возникновению синдрома отложенной жизни. Вам кажется, что только после встречи с идеальным партнёром начнётся настоящая счастливая жизнь. А то, что есть сейчас, — репетиция, подготовка.
7. Ждёте идеального момента. Вы уверены, что, как только дети вырастут, начнёте больше времени посвящать себе; когда наступит лето, будете больше гулять; а когда погасите ипотеку, то сможете позволить себе крутой автомобиль.
Как бороться с синдромом отложенной жизни?
Осознание проблемы — первый шаг к её решению. Надо иметь в виду, что перестать откладывать свою жизнь — не значит перестать мечтать или отказаться от сложных целей, уточняет психолог Светлана Назоева. И пусть какие-то из ваших идей могут быть труднодостижимыми, не стоит из-за этого падать духом. Уже прямо сейчас вы можете начать делать что-то для своего будущего.
Составьте план, разбейте его на этапы, а этапы — на пункты. Отмечайте каждый выполненный пункт как очередной шаг к цели. Не ждите идеальных условий, начните прямо сейчас
Психолог уверяет, что ждать идеального результата тоже не стоит. Лучше попытаться действовать и ошибиться, но получить нужный опыт, чем не сделать ничего и остаться на том же месте, где и были. Также важно помнить, что "быстро — это на самом деле медленно, но каждый день". Эксперт советует научиться ценить настоящее и радоваться каждому наступающему дню, сравнивая этот миг с ещё одной возможностью быть счастливым здесь и сейчас.