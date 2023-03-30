ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

Кажется, жить при развивающемся всё сильнее искусственном интеллекте становится гораздо проще. Если нейросеть MidJourney можно попросить нарисовать практически всё, что душа просит, то чат-бот на основе ИИ ChatGPT поможет собрать мысли в слова.

Один из экспериментаторов — Денис Ширяев — в личном блоге решил научить робота сочинять пикап-фразочки, предназначенные для знакомства с девушками на улице или в баре. Конечно, половина из предложенных фраз смешные, другую неловко произносить вслух. Но зачем судить строго плоды ChatGPT, если тот пока учится? Предлагаем вам самим ознакомиться с этими подкатами и решить: кринж или можно пользоваться.

1. Простите, но у меня закончились маршруты в Google Maps. Можете показать мне дорогу к вашему сердцу?

2. Мне кажется, я потерял свой номер телефона. Могу я взять ваш?

3. Если бы вы были овощем, вы бы были кабачком — потому что вы потрясающая!

4. Вы, случайно, не артистка? Потому что каждый раз, когда вы улыбаетесь, мир становится ярче.

5. Я не фотограф, но мне кажется, что вместе мы можем сделать отличный кадр.

6. Вы должны быть магнитом, потому что я не могу оторваться от вас.

7. Вам, должно быть, нравится кофе, правда? Потому что вы заряжаете меня энергией вот уже минуту!

8. Эй, вы забыли что-то! Я имею в виду моё сердце.

9. Если бы вы были звездой, я бы хотел быть НАСА, чтобы всегда быть рядом с вами. 10. Вы точно знаете, как сделать этот день особенным — просто появиться в нём!

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11. Ваша улыбка — самое прекрасное, что я видел сегодня. Можете ли вы подарить мне ещё одну?

12. Вы, случайно, не работаете в библиотеке? Потому что я бы хотел зарезервировать время с вами.

13. Вы кажетесь знакомой — наверное, мы встречались в моих снах.

14. Я не могу найти свою любимую книгу. Можете ли вы стать моей новой историей?

15. Скажите, вам не нужен партнёр для тренировки? Потому что моё сердце уже начало биться быстрее.

16. Простите, но я не мог не подойти и не сказать, что вы выглядите ослепительно сегодня.

17. Вы точно не художница? Ведь вы просто нарисовали улыбку на моём лице.

18. Если бы ваша красота была временем, то вы были бы вечностью.

19. Я могу быть вашим героем, если вы станете моей героиней.

20. Если бы я мог загадать одно желание, я бы пожелал провести время с вами.

Какие фразы-подкаты может сгенерировать нейросеть? Фото © Shutterstock