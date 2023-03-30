Про звезду "Мстителей" Джереми Реннера сняли фильм: Актёр расскажет, как недавно чуть не умер

Трудно поверить, что улыбающийся и вполне самостоятельно передвигающийся в кадре актёр мог не только остаться инвалидом, но и попросту не выжить. Ведь в начале 2023 года американский актёр Джереми Реннер мог не только остаться до конца жизни прикованным к кровати инвалидом с ампутированной ногой, но и попросту не выжить. "Я решил выжить. Вы не убьёте меня. Ни за что", — говорит актёр.

Трейлер документального фильма про Джереми Реннера. Видео © YouTube / ABC News

Всей этой ужасающей историей звезды заинтересовались журналисты. Компания Disney даже сняла документальный фильм с пафосным названием "Джереми Реннер: интервью Дайане Сойер — история ужаса, выживания и триумфа". В киноленте, которую покажут в первых числах апреля, Соколиный Глаз из "Мстителей" впервые подробно расскажет, как боролся за жизнь, как тяжело было реабилитироваться, сколько страха и ужаса пережила его семья.

Под трагичную музыку на фоне интервьюер Дайан Сойер озвучивает ужасающие подробности о полученных травмах американского актёра Джереми Реннера. Женщина перечисляет: 8 рёбер сломанных в 14 местах, сломано правое колено, правая лодыжка, большая берцовая кость левой ноги, левая лодыжка, правая ключица. Помимо того, оказалось сломанным правое плечо, глазница, верхняя челюсть, нижняя челюсть. Разорвано и пробито рёберной костью до печени лёгкое. И весь пафос, вложенный в трейлер инцидента, уже как будто оправдан.

Что случилось с Джереми Реннером?

Джереми Реннер на больничной койке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jeremyrenner

Соколиный Глаз из "Мстителей" расчищал дорогу около дома с помощью ратрака — техники на гусеничном ходу, которая предназначена для подготовки горнолыжных трасс. Но неожиданно снегоуборочная машина начала движение и придавила Реннеру ногу. Он потерял много крови и получил другие травмы. Первым на помощь пришёл сосед-врач, возможно, спасший Джереми жизнь.