Лана Дель Рей выходит замуж за Эвана Виникера, хотя встречается с ним всего ничего

Надеемся, что помолвка всё-таки закончится свадьбой, ведь, кажется, певица в хороших руках. Эван Виникер не только музыкант, парень работает управляющим в компании Range Media, которая занимается продюсированием артистов. Жених даже помогал записывать последний альбом Ланы Дель Рей Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, который вышел 24 марта.