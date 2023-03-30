Лана Дель Рей выходит замуж за Эвана Виникера, хотя встречается с ним всего ничего

По информации издания Billboard, популярная певица Лана Дель Рей помолвлена с 40-летним музыкантом Эваном Виникером. Знаменитостей уже пару месяцев замечают вместе: на фестивале Chili Cook-Off в Малибу и буквально несколько дней назад в ресторане Pappy and Harriet's в Калифорнии.

Жених Ланы Дель Рей музыкант Эван Виникер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evanwiniker

Новости о скорой свадьбе Ланы не могут не удивлять. Судя по всему, парочка встречается всего несколько месяцев. Неужели они влюбились друг в друга с первого взгляда? Предыдущим избранником артистки был музыкант Джек Донахью, участник группы Salem и бывший парень Кортни Кокс. Предыдущие отношения начались где-то в середине 2022-го. А в начале 2023-го Лана Дель Рей уже крутит роман с другим. Скорости певицы можно только позавидовать — как быстро она успевает переключаться с одного ухажёра на другого.

Певица Лана Дель Рей помолвлена и скоро выйдет замуж. Фото © ТАСС / ZUMA

Надеемся, что помолвка всё-таки закончится свадьбой, ведь, кажется, певица в хороших руках. Эван Виникер не только музыкант, парень работает управляющим в компании Range Media, которая занимается продюсированием артистов. Жених даже помогал записывать последний альбом Ланы Дель Рей Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, который вышел 24 марта.