Все узнали причину развода Джигана и Самойловой, но "правда" оказалась умелым фотошопом

Семья Джигана и Самойловой столкнулась с некоторыми трудностями в отношениях. Ранее стало известно, что они больше не живут вместе, однако Джиган продолжает видеться с детьми регулярно. Об этом говорила сама Оксана. Некоторое время поклонники пытались узнать, что произошло между супругами, и, кажется, причина конфликта наконец-то стала известна.

Слитая переписка Джигана и любовницы. Фото © Telegram / КУРЯТНИК

В телеграм-канале "Курятник" были опубликованы скриншоты переписки музыканта с какой-то девушкой, где он предлагает ей заниматься спортом вместе. После публикации фотографий фанаты были уверены: пока Самойлова до сих пор не отошла от ситуации, чтобы делать официальные заявления, Джиган уже готов к новым отношениям. Впрочем, подлинность скриншотов вызывала сомнения с самого начала...

Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Подозрения подтвердились. С изданием PEOPLETALK связались представители Джигана и заверили, что слитые скриншоты — фейк и просто подстава:"Джиган сейчас активно пишет альбом, сутками проводит время в студии. Он очень любит свою семью. Скриншоты — откровенная дезинформация и фотошоп".