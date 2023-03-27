Все узнали причину развода Джигана и Самойловой, но "правда" оказалась умелым фотошопом
В Сеть слили переписку Джигана с любовницей. Все уже навострили пальчики, чтобы отправлять рэперу гневные комментарии, но, кажется, делать выводы рано.
Семья Джигана и Самойловой столкнулась с некоторыми трудностями в отношениях. Ранее стало известно, что они больше не живут вместе, однако Джиган продолжает видеться с детьми регулярно. Об этом говорила сама Оксана. Некоторое время поклонники пытались узнать, что произошло между супругами, и, кажется, причина конфликта наконец-то стала известна.
Слитая переписка Джигана и любовницы. Фото © Telegram / КУРЯТНИК
В телеграм-канале "Курятник" были опубликованы скриншоты переписки музыканта с какой-то девушкой, где он предлагает ей заниматься спортом вместе. После публикации фотографий фанаты были уверены: пока Самойлова до сих пор не отошла от ситуации, чтобы делать официальные заявления, Джиган уже готов к новым отношениям. Впрочем, подлинность скриншотов вызывала сомнения с самого начала...
Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Подозрения подтвердились. С изданием PEOPLETALK связались представители Джигана и заверили, что слитые скриншоты — фейк и просто подстава:"Джиган сейчас активно пишет альбом, сутками проводит время в студии. Он очень любит свою семью. Скриншоты — откровенная дезинформация и фотошоп".
Кто и зачем таким образом пытался подставить рэпера, остаётся загадкой. Но подозрения о предстоящем разводе Джигана и Самойловой растут всё сильнее. Ведь совсем недавно все узнали, что семейное гнёздышко выставлено на продажу за 200 млн рублей.
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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun