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Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 17:24
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Джиган решил продать трёхэтажный особняк в Подмосковье после заявлений Самойловой

Джиган выставил на продажу трёхэтажный особняк в Подмосковье за 200 млн рублей

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, выставил на продажу трёхэтажный дом в элитном подмосковном посёлке "Шато Соверен" за 200 миллионов рублей после того, как его жена Оксана Самойлова заявила, что супруги не живут вместе. Внимание на это обратил телеграм-канал Mash.

  • Дом Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Дом Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
  • Дом Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Дом Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
  • Гостиная в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Гостиная в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
  • Ванная комната в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Ванная комната в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
  • Спальня в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Спальня в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
  • Гостевой дом на участке Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito
    Гостевой дом на участке Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito

Дом Джигана и Оксаны Самойловой. Скриншот © Avito

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В особняке площадью 750 квадратных метров, который построен на участке 22,3 сотки, имеется кинотеатр, тренажёрный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, а также примерно десять комнат, несколько гардеробов, постирочная и семь санузлов. Согласно объявлению, дом облицован натуральным камнем, отделка выполнена из дорогих высококачественных материалов.

"Отдельно построен гостевой дом 250 кв. м под ключ с мебелью. На участке есть бассейн, две беседки, одна из которых с зоной барбекю, оборудована детская площадка. Имеется парковка на три машино-места и крытый навес на два автомобиля", — говорится в объявлении.

Джиган впервые высказался о скандале с дочерью в школе
Джиган впервые высказался о скандале с дочерью в школе

Ранее Оксана Самойлова призналась, что больше не живёт с мужем Джиганом. Отвечая на вопрос подписчиков, бизнесвумен отметила, что рэпер живёт в Москве, но с детьми видится регулярно. Однако раскрывать причину сложностей в семье Самойлова не стала. В свою очередь Джиган объяснил, что живёт отдельно от семьи из-за работы над новым альбомом.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Евгения Колесникова
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