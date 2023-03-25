Джиган решил продать трёхэтажный особняк в Подмосковье после заявлений Самойловой
Джиган выставил на продажу трёхэтажный особняк в Подмосковье за 200 млн рублей
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, выставил на продажу трёхэтажный дом в элитном подмосковном посёлке "Шато Соверен" за 200 миллионов рублей после того, как его жена Оксана Самойлова заявила, что супруги не живут вместе. Внимание на это обратил телеграм-канал Mash.
В особняке площадью 750 квадратных метров, который построен на участке 22,3 сотки, имеется кинотеатр, тренажёрный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, а также примерно десять комнат, несколько гардеробов, постирочная и семь санузлов. Согласно объявлению, дом облицован натуральным камнем, отделка выполнена из дорогих высококачественных материалов.
"Отдельно построен гостевой дом 250 кв. м под ключ с мебелью. На участке есть бассейн, две беседки, одна из которых с зоной барбекю, оборудована детская площадка. Имеется парковка на три машино-места и крытый навес на два автомобиля", — говорится в объявлении.
Ранее Оксана Самойлова призналась, что больше не живёт с мужем Джиганом. Отвечая на вопрос подписчиков, бизнесвумен отметила, что рэпер живёт в Москве, но с детьми видится регулярно. Однако раскрывать причину сложностей в семье Самойлова не стала. В свою очередь Джиган объяснил, что живёт отдельно от семьи из-за работы над новым альбомом.
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