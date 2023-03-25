Джиган решил продать трёхэтажный особняк в Подмосковье после заявлений Самойловой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, выставил на продажу трёхэтажный дом в элитном подмосковном посёлке "Шато Соверен" за 200 миллионов рублей после того, как его жена Оксана Самойлова заявила, что супруги не живут вместе. Внимание на это обратил телеграм-канал Mash.













В особняке площадью 750 квадратных метров, который построен на участке 22,3 сотки, имеется кинотеатр, тренажёрный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, а также примерно десять комнат, несколько гардеробов, постирочная и семь санузлов. Согласно объявлению, дом облицован натуральным камнем, отделка выполнена из дорогих высококачественных материалов.

"Отдельно построен гостевой дом 250 кв. м под ключ с мебелью. На участке есть бассейн, две беседки, одна из которых с зоной барбекю, оборудована детская площадка. Имеется парковка на три машино-места и крытый навес на два автомобиля", — говорится в объявлении.