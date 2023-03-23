Джиган впервые высказался о скандале с дочерью в школе
Джиган после скандала с дочерью в школе заявил, что никому не даст её в обиду
Рэпер Джиган впервые высказался о скандале, произошедшем с его дочерью в школе.
Ранее мать девочки Оксана Самойлова в слезах рассказала об этом случае. По её словам, старшая дочь Ариела вернулась домой из школы и шокировала новостью: во время учёбы её избил мальчик. Однако позже СМИ рассказали другую, не такую страшную, версию событий: на перемене Ариела дёрнула одноклассника за галстук, а он оттолкнул её в ответ. Тем не менее Джиган заявил, что готов защитить дочь от любых угроз.
Джиган с дочерью Ариелой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
"Никому не дам в обиду! Я тебя люблю, доченька!" — написал артист в соцсети.
Ранее Ариела поддержала маму в ссоре с отцом на фоне слухов об очередном кризисе в отношениях пары. Девочка отметила, что понимает, насколько матери тяжело.
Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun