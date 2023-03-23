Джиган впервые высказался о скандале с дочерью в школе

Ранее мать девочки Оксана Самойлова в слезах рассказала об этом случае. По её словам, старшая дочь Ариела вернулась домой из школы и шокировала новостью: во время учёбы её избил мальчик. Однако позже СМИ рассказали другую, не такую страшную, версию событий: на перемене Ариела дёрнула одноклассника за галстук, а он оттолкнул её в ответ. Тем не менее Джиган заявил, что готов защитить дочь от любых угроз.