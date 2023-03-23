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Регион
Опубликовано 23 марта 2023, 12:22
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Джиган впервые высказался о скандале с дочерью в школе

Джиган после скандала с дочерью в школе заявил, что никому не даст её в обиду

Рэпер Джиган впервые высказался о скандале, произошедшем с его дочерью в школе.

Ранее мать девочки Оксана Самойлова в слезах рассказала об этом случае. По её словам, старшая дочь Ариела вернулась домой из школы и шокировала новостью: во время учёбы её избил мальчик. Однако позже СМИ рассказали другую, не такую страшную, версию событий: на перемене Ариела дёрнула одноклассника за галстук, а он оттолкнул её в ответ. Тем не менее Джиган заявил, что готов защитить дочь от любых угроз.

Джиган с дочерью Ариелой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган с дочерью Ариелой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

"Никому не дам в обиду! Я тебя люблю, доченька!" — написал артист в соцсети.

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Ранее Ариела поддержала маму в ссоре с отцом на фоне слухов об очередном кризисе в отношениях пары. Девочка отметила, что понимает, насколько матери тяжело.

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Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Никита Никонов
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