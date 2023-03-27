"Всегда есть выбор": Климова рассказала о домогательствах режиссёров и осудила тех, кто соглашается на такие роли

Последние несколько лет в кинематографе остро обсуждается проблема харассмента. Но если на Западе все чуть ли не единогласно поддерживают жертв и осуждают условных Харви Вайнштейнов, то в нашей стране мнения разделились. Актриса и многодетная мама Екатерина Климова дала интервью Надежде Стрелец, в котором поделилась мыслями о разводах, толерантности и домогательствах в киноиндустрии. По её мнению, виноваты в ситуации жертвы, ведь они сами соглашаются на такой путь к славе.

Судя по словам Екатерины, она говорит об этом не с позиции наблюдателя. Сама уже больше десяти лет в индустрии и не понаслышке знает, что такое домогательства. "У меня был один очень неудачный год, когда мне трое режиссёров конкретно сказали, что мне надо сделать и когда и... <...> В этот момент мне казалось, что жизнь моя закончена и карьера тоже, потому что они никогда меня больше не будут снимать". Климова уверена: в каких бы условиях ни находилась актриса, у неё всегда есть выбор просто сказать твёрдое "нет".