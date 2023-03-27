"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 12:00

"Всегда есть выбор": Климова рассказала о домогательствах режиссёров и осудила тех, кто соглашается на такие роли

Когда-то сама актриса столкнулась с домогательствами, но, как уверяет, у неё хватило духу отказаться. Даже несмотря на шанс в то время лишиться карьеры.

Последние несколько лет в кинематографе остро обсуждается проблема харассмента. Но если на Западе все чуть ли не единогласно поддерживают жертв и осуждают условных Харви Вайнштейнов, то в нашей стране мнения разделились. Актриса и многодетная мама Екатерина Климова дала интервью Надежде Стрелец, в котором поделилась мыслями о разводах, толерантности и домогательствах в киноиндустрии. По её мнению, виноваты в ситуации жертвы, ведь они сами соглашаются на такой путь к славе.

Кадры из видео © YouTube / Надежда Стрелец

Судя по словам Екатерины, она говорит об этом не с позиции наблюдателя. Сама уже больше десяти лет в индустрии и не понаслышке знает, что такое домогательства. "У меня был один очень неудачный год, когда мне трое режиссёров конкретно сказали, что мне надо сделать и когда и... <...> В этот момент мне казалось, что жизнь моя закончена и карьера тоже, потому что они никогда меня больше не будут снимать". Климова уверена: в каких бы условиях ни находилась актриса, у неё всегда есть выбор просто сказать твёрдое "нет".

Актриса Екатерина Климова рассказала о домогательствах на работе. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

Актриса Екатерина Климова рассказала о домогательствах на работе. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

Но, отмечает Екатерина, она говорит только про домогательства на рабочем месте, когда с обидчиком вас связывают конкретно рабочие отношения. Конечно, если речь идёт о домашнем насилии, ситуация разительно отличается и тут никакого виктимблейминга быть не может. А вот актрисам, которые согласились вступить в интимную связь с "вышестоящими", Климова посоветовала пойти исповедоваться к батюшке и поделиться мыслями о содеянном, а не выносить сор из избы.

Как думаете, права ли Екатерина Климова?

0
Российские волки-одиночки, или звёзды, кто так и не нашёл себе пару

Российские волки-одиночки, или звёзды, кто так и не нашёл себе пару

Обложка ©

Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / klimova___ekaterina

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров