Руки-Базуки, что с ним? То, как сейчас выглядит Кирилл Терёшин, вас точно испугает

Наверное, Кирилла Терёшина сегодня уже можно называть не только псевдокультуристом, но и самой настоящей треш-моделью. Ведь то, что сделал со своей внешностью парень, не просто отталкивает, а попросту пугает. Юноша какое-то время был вне внимания СМИ и, видимо, загрустил. Но план, как быстро вернуть себе былую славу, уже пришёл в голову Терёшина. Глядя на фотографии, как выглядит Кирилл сейчас, так и хочется спросить: это Руки-Базуки? Что с ним стало?"

Как сегодня выглядит Кирилл Терёшин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruki_bazuki_official

Вопросов и правда много. Известно, что Кирилл Терёшин перебрался отдыхать на Бали, где фотографируется на фоне живописных пейзажей и океана. Но смущает другое — и это не, кажется, снова выросшие в размерах бицепсы. Руки-Базуки теперь принялся модифицировать лицо. На последних снимках парня видно, что тот ещё раз поработал над губами, скулами и подбородком. Первые увеличены в размерах настолько, что Терёшин с трудом разговаривает. Но, если послушать, что именно он говорит, может показаться, что во время какой-то из операций Кириллу повредили мозг. А как иначе описать, что стало с Руками-Базуками в 2023 году?

Что с Кириллом Руками-Базуками? Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruki_bazuki_official

Напомним, что слава к Кириллу Терёшину пришла в 2017 году. Имя парня, отличившегося нетерпеливостью и находчивостью, звучало на весь Интернет. Вместо походов в зал и утомительных долгих тренировок тот принялся колоть себе в бицуху синтол, то есть масло с добавлением обезболивающих средств. Причём варил его сам, а не покупал. Тогда-то Руки-Базуки и прославился: побывал у Малахова и даже Малышевой. В 2018 году он завёл свой канал на YouTube, на котором можно было наблюдать за тем, как его мышцы снова неумолимо растут. В итоге пришлось проводить операции по удалению инородной жидкости, чтобы избежать ампутации. Да и интерес публики к однотонному занятию начал падать. Тогда-то Терёшин и стал экспериментировать над своей внешностью.