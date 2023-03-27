Волочкова заявила, что уже 20 лет сливается в "творческом экстазе" с Джигурдой

В Сети постоянно гуляют слухи, что балерину Анастасию Волочкову и эпатажного шоумена Никиту Джигурду связывает бурный роман. Однако сама танцовщица утверждает, что об этом не может быть и речи. По её словам, между ней и Джигурдой исключительно крепкая дружба, которая длится уже на протяжении долгих 20 лет.

"Мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут. Это мой друг. Это человек, которого я не то что не боюсь звать в свои проекты, а я горда, что он участвует в моих спектаклях", — приводит РИА ФАН слова Волочковой.

К слову, сегодня, 27 марта, Джигурда отмечает 62-летие. Отвечая на вопрос, будет ли балерина участвовать в торжестве, она ответила, что обязательно, но пока ещё не знает, как и где всё будет проходить. При этом Волочкова накануне встречалась с другом на её спектакле "Балерина в зазеркалье цирка". По словам артистки, там Джигурда спел "грандиозную песню во славу России", после которой весь зал ему аплодировал стоя.