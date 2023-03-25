Российские волки-одиночки, или звёзды, кто так и не нашёл себе пару

Кажется, большинство людей сейчас проводят всю жизнь в поиске своей половинки. Другие тоже постоянно ищут, но уже что-то прозаичнее — развлечений на одну ночь. А есть и те, кто забил на романтику и просто наслаждается своим одиночеством и всеми его плюсами.

1. Ольга Бузова

С кем встречается Ольга Бузова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Новый виток популярности Бузовой начался после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. С тех пор телеведущая и певица была крайне осторожна в романтическом плане. Записывая альбомы о разбитом сердце, девушка самостоятельно затащила свою карьеру на высоты российского шоу-бизнеса. Тем не менее сердце требовало любви: дива запустила шоу "Замуж за Бузову", побывала в отношениях с Давой, но ничего из этого счастьем так и не закончилось. С тех пор девушка взяла паузу.

2. Егор Крид

Девушки Егора Крида. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

Егор Крид завоёвывает сердца наших девчонок уже больше десяти лет. Он начал свою карьеру в социальных сетях, где его песни получили огромную популярность. Парень славой активно пользовался. Он успел повстречаться с певицей Нюшей, моделью Дианой Меллисон, даже тиктокершей Валей Карнавал. Но вот уже давно рэпер не делится подробностями своих романтических похождений: скорее всего, Егор решил немного отдохнуть от постоянной драмы.

3. Анастасия Волочкова

Отношения Волочковой © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Скандальная балерина, актриса и телеведущая никогда официально не была замужем, хоть, конечно, отбоя от ухажёров у неё нет. Бизнесмены, творческие люди, да даже простые фитнес-тренеры — все были готовы ради девушки сворачивать горы, но, кажется, для Волочковой это всё игры и способ удовлетворения базовых человеческих потребностей. Как-то раз на пресс-конференции Анастасия выдала: "Я могу себе позволить, чтобы у меня дома был придворный шут, придворный кот, придворный (мужской половой орган)".

4. Тимур Батрутдинов

Почему Батрутдинов холостой © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timurbatrutdinov

Тимур Батрутдинов — комик, актёр и телеведущий. Он стал известен благодаря участию в Comedy Club. Но, несмотря на то что он постоянно появляется на ТВ последние 15 лет, никогда не был женат. В итоге его даже отправили на один из сезонов "Холостяка" в надежде, что Тимур найдёт себе там спутницу жизни. Но, конечно, шоу есть шоу, Батрутдинов как ходил одиноким волком, так и ходит.

5. Настасья Самбурская

Почему развелась Самбурская. Фото © Instagram / pavelshelkovnikovph / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Актриса была замужем за Кириллом Дыцевичем, но брак распался уже через год. По сообщениям, причиной стали проблемы парня с алкоголем. Однажды он в пьяном угаре даже напал на актрису. Теперь Настя уже несколько лет живёт без постоянного партнёра, и, судя по всему, такое "одиночество" её вполне устраивает.