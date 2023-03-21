И 6 кубиков пресса: Как Киркоров с помощью пластики создаёт себе тело 18-летнего парня
Теперь в распоряжении 55-летнего артиста тело молодого красавца. Всё ради того, чтобы безупречно выглядеть на сольном концерте, который будет уже совсем скоро.
Журналистам попала в руки свеженькая фотография Филиппа Бедросовича после очередной пластической операции. На этот раз команда специалистов во главе с Тимуром Хайдаровым работала над торсом певца. Судя по всему, хирургическое вмешательство в этой зоне было далеко не первым, но, как сообщается, последним — поставленных задач добились. Невооружённым взглядом видно, что теперь тело артиста совсем не подходит под возраст в 55 лет...
Свежее фото с результатом пластической операции Филиппа Киркорова. Фото © Telegram / SuperRu
Как пересказывает слова Хайдарова Super, музыкант пошёл на такие серьёзные преображения, чтобы отлично выглядеть на сольном концерте. Тимур довольно комментирует результат: "Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо". Судя по всему, на этот раз в образах поп-короля будет гораздо меньше перьев... и одежды — нужно же показывать тело, на которое ушло так много времени и денег. Кстати, клиника Хайдарова считается одной из самых люксовых в столице — помимо Киркорова её услугами постоянно пользуются и другие наши звёзды.
Преобразившийся Киркоров вместе с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / dr.timur_khidarov
Это уже не первый раз за последние месяцы, когда Киркоров удивляет внешним видом. То поклонники обсуждали новые белоснежные локоны певца, то с ужасом наблюдали за результатами подтяжки его лица. Но, признаётся Филипп, всё это — не какая-то прихоть, а настоящая жертва ради его фанатов. Или новой молоденькой пассии, о романе с которой Бедросович недавно проболтался.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев