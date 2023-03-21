И 6 кубиков пресса: Как Киркоров с помощью пластики создаёт себе тело 18-летнего парня

Журналистам попала в руки свеженькая фотография Филиппа Бедросовича после очередной пластической операции. На этот раз команда специалистов во главе с Тимуром Хайдаровым работала над торсом певца. Судя по всему, хирургическое вмешательство в этой зоне было далеко не первым, но, как сообщается, последним — поставленных задач добились. Невооружённым взглядом видно, что теперь тело артиста совсем не подходит под возраст в 55 лет...

Свежее фото с результатом пластической операции Филиппа Киркорова. Фото © Telegram / SuperRu

Как пересказывает слова Хайдарова Super, музыкант пошёл на такие серьёзные преображения, чтобы отлично выглядеть на сольном концерте. Тимур довольно комментирует результат: "Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо". Судя по всему, на этот раз в образах поп-короля будет гораздо меньше перьев... и одежды — нужно же показывать тело, на которое ушло так много времени и денег. Кстати, клиника Хайдарова считается одной из самых люксовых в столице — помимо Киркорова её услугами постоянно пользуются и другие наши звёзды.

Преобразившийся Киркоров вместе с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / dr.timur_khidarov