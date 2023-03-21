Птаха ответил экс-депутату на требование возбудить дело за видео с "обстрелом" в ДНР
Рэпер Птаха назвал клоуном экс-депутата Носова, требовавшего возбудить дело за видеопранк из ДНР
Рэпер Птаха и Дмитрий Носов. Обложка © Vk / Давид Нуриев, © ТАСС / Сергей Карпухин
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал "клоуном" и "дурачком" экс-депутата Дмитрия Носова, который потребовал привлечь его к уголовной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ после постановочного видео с обстрелом на передовой.
Рэпер Птаха ответил экс-депутату Носову, который потребовал привлечь его по уголовной статье. Видео © SHOT
"Он не понимает, что если мы в Донецке на полигоне с автоматами и в бронежилетах, то мы не одни там. Значит, там есть люди, это согласовано с местными. Мы не можем просто приехать в Донецк, взять автомат и начать снимать что попало. Он немножко глуповатый парень", — сказал Птаха в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Рэпер добавил, что планирует вновь поехать в Донбасс, где снимет ещё не одно видео. "Буду много провоцировать", пообещал Птаха.
Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что рэпер попал под обстрел в ДНР. Позже в Сети появилось видео с Птахой, где звучали выстрелы из автоматического оружия. Связь с артистом была потеряна до следующего дня. Однако затем стало известно, что Птаха инсценировал стрелковый бой, чтобы разоблачить украинскую пропаганду и показать, как Киев снимает свои фейки.