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21 марта, 15:43

Птаха ответил экс-депутату на требование возбудить дело за видео с "обстрелом" в ДНР

Рэпер Птаха назвал клоуном экс-депутата Носова, требовавшего возбудить дело за видеопранк из ДНР

<p>Рэпер Птаха и Дмитрий Носов. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/ptaha" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Давид Нуриев</a>, © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Рэпер Птаха и Дмитрий Носов. Обложка © Vk / Давид Нуриев, © ТАСС / Сергей Карпухин

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал "клоуном" и "дурачком" экс-депутата Дмитрия Носова, который потребовал привлечь его к уголовной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ после постановочного видео с обстрелом на передовой.

Рэпер Птаха ответил экс-депутату Носову, который потребовал привлечь его по уголовной статье. Видео © SHOT

"Он не понимает, что если мы в Донецке на полигоне с автоматами и в бронежилетах, то мы не одни там. Значит, там есть люди, это согласовано с местными. Мы не можем просто приехать в Донецк, взять автомат и начать снимать что попало. Он немножко глуповатый парень", — сказал Птаха в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Рэпер добавил, что планирует вновь поехать в Донбасс, где снимет ещё не одно видео. "Буду много провоцировать", пообещал Птаха.

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Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что рэпер попал под обстрел в ДНР. Позже в Сети появилось видео с Птахой, где звучали выстрелы из автоматического оружия. Связь с артистом была потеряна до следующего дня. Однако затем стало известно, что Птаха инсценировал стрелковый бой, чтобы разоблачить украинскую пропаганду и показать, как Киев снимает свои фейки.

Никита Никонов
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