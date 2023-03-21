Птаха ответил экс-депутату на требование возбудить дело за видео с "обстрелом" в ДНР

"Он не понимает, что если мы в Донецке на полигоне с автоматами и в бронежилетах, то мы не одни там. Значит, там есть люди, это согласовано с местными. Мы не можем просто приехать в Донецк, взять автомат и начать снимать что попало. Он немножко глуповатый парень", — сказал Птаха в беседе с телеграм-каналом SHOT.