Стрелковый бой, после которого "пропал" рэпер Птаха, оказался постановочным
Рэпер Птаха инсценировал стрелковый бой, чтобы разоблачить украинскую пропаганду
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) инсценировал стрелковый бой на территории ДНР, после которого появились сообщения о его пропаже. Оказалось, что сделал он это с целью разоблачить украинскую пропаганду.
Стрелковый бой, после которого "пропал" рэпер Птаха, оказался постановочным. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось новое видео "боя", в конце которого телефон артиста падает на землю. И если ранее опубликованные фрагменты на этом заканчивались, то в новом ролике Птаха вновь берёт телефон и показывает, что находится на пустом полигоне.
"Вот так снимают украинские "звёзды", что они находятся на первой линии. Мы на полигоне", — заявил сам артист.
Напомним, 8 марта стало известно, что рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой Народной Республики. В регион он приехал для того, чтобы выступить перед российскими бойцами.
LIFE