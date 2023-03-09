Рэпер Птаха (Давид Нуриев) инсценировал стрелковый бой на территории ДНР, после которого появились сообщения о его пропаже. Оказалось, что сделал он это с целью разоблачить украинскую пропаганду.

Стрелковый бой, после которого "пропал" рэпер Птаха, оказался постановочным. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось новое видео "боя", в конце которого телефон артиста падает на землю. И если ранее опубликованные фрагменты на этом заканчивались, то в новом ролике Птаха вновь берёт телефон и показывает, что находится на пустом полигоне.

"Вот так снимают украинские "звёзды", что они находятся на первой линии. Мы на полигоне", — заявил сам артист.