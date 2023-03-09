Птаха рассказал о "жести" после видео с обстрелом: Дочку завалили фото с убитыми солдатами

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) рассказал Лайфу, что видео с постановочным стрелковым боем, после которого он "пропал", выложил в Сеть один из его друзей.

"Мы это видео закинули просто в группу к нам в "Вотсапе", и кто-то из наших друзей — никто не признаётся, кто это разослал в СМИ зачем-то. Началась суета, дозвониться к нам не могли, я сегодня утром просыпаюсь и вижу: жесть какая-то происходит", — рассказал Птаха.

По словам рэпера, некоторые даже начали присылать его дочке старые фотографии с телами российских солдат, утверждая, что убили её отца.