Птаха рассказал о "жести" после видео с обстрелом: Дочку завалили фото с убитыми солдатами
Птаха рассказал Лайфу, как его постановочное видео с обстрелом попало в Сеть
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) рассказал Лайфу, что видео с постановочным стрелковым боем, после которого он "пропал", выложил в Сеть один из его друзей.
"Мы это видео закинули просто в группу к нам в "Вотсапе", и кто-то из наших друзей — никто не признаётся, кто это разослал в СМИ зачем-то. Началась суета, дозвониться к нам не могли, я сегодня утром просыпаюсь и вижу: жесть какая-то происходит", — рассказал Птаха.
По словам рэпера, некоторые даже начали присылать его дочке старые фотографии с телами российских солдат, утверждая, что убили её отца.
"Кто-то начал тиктоки снимать, что Птаху завалили. Да не, это так не работает, вы меня так просто не завалите", — отметил Птаха.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что рэпер попал под обстрел в ДНР. Позже в Сети появилось видео с Птахой, где звучали выстрелы из автоматического оружия. Связь с артистом была потеряна до сегодняшнего утра. Однако затем стало известно, что Птаха инсценировал стрелковый бой, чтобы разоблачить украинскую пропаганду и показать, как Киев снимает свои фейки.
ТАСС / Валерий Шарифулин