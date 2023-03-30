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30 марта, 10:01

Фанатка решила засудить Гуфа за отмену концерта, ради которого она прилетела из Индонезии

<p>Рэпер Гуф. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/guf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Долматов</a></p>

Рэпер Гуф. Обложка © Vk / Алексей Долматов

Поклонница певца Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, подала на кумира в суд из-за очередной отмены запланированных концертов в Москве. Об этом пишет Mash.

Анна купила билеты ещё в 2022 году, после чего выступления рэпера постоянно переносились. Тогда она улетела на длительный отдых в Индонезию. Но недавно Гуф вновь анонсировал концерт и обещал точно быть. Девушка бросила всё и прилетела в Москву.

Но и на этот раз произошла отмена, Гуф якобы попал в больницу. Тогда Анна решила обратиться в суд и взыскать с певца стоимость перелёта, билетов на шоу и моральный ущерб. Свои страдания фанатка оценила в 500 тысяч рублей.

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Напомним, рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил все девять запланированных на конец марта и апрель концертов по причине плохого состояния здоровья. Даты перенесённых выступлений пока не известны.

Татьяна Миссуми
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