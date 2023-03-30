Фанатка решила засудить Гуфа за отмену концерта, ради которого она прилетела из Индонезии

Поклонница певца Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, подала на кумира в суд из-за очередной отмены запланированных концертов в Москве. Об этом пишет Mash.

Анна купила билеты ещё в 2022 году, после чего выступления рэпера постоянно переносились. Тогда она улетела на длительный отдых в Индонезию. Но недавно Гуф вновь анонсировал концерт и обещал точно быть. Девушка бросила всё и прилетела в Москву.

Но и на этот раз произошла отмена, Гуф якобы попал в больницу. Тогда Анна решила обратиться в суд и взыскать с певца стоимость перелёта, билетов на шоу и моральный ущерб. Свои страдания фанатка оценила в 500 тысяч рублей.