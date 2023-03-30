Использованную жвачку Роберта Дауни – младшего выставили на торги за $40 тысяч
Американский актёр Роберт Дауни – младший. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss
Жвачку, использованную звездой фильмов "Шерлок Холмс", "Железный Человек" и "Мстители", выставили на онлайн-аукцион. Резинку, которая побывала во рту Роберта Дауни – младшего, хотят продать за 40 тысяч долларов — и это только начальная цена, передаёт газета New York Post (NYP).
Как рассказал продавец, жвачка даже имеет свою историю. Он соскрёб резинку со звезды актёра и кинорежиссёра Джона Фавро на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, куда её прилепил Дауни-младший.
Жвачка, использованная Робертом Дауни – младшим. Фото © ebay / jirand-1787
"Я продаю её в том же состоянии, в каком нашёл её, вы сможете протестировать её на наличие его ДНК", — заявил пользователь.
Как уточняется в описании, продавец отправит жвачку в пластиковом контейнере. При этом вернуть лот обратно уже нельзя. Конец торгов намечен на 31 августа.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что на аукционе продали красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Покупатель, пожелавший сохранить своё имя в тайне, заплатил за него 280 тысяч рублей.