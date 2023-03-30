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30 марта, 09:45

Использованную жвачку Роберта Дауни – младшего выставили на торги за $40 тысяч

<p>Американский актёр Роберт Дауни – младший. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss</p>

Американский актёр Роберт Дауни – младший. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Жвачку, использованную звездой фильмов "Шерлок Холмс", "Железный Человек" и "Мстители", выставили на онлайн-аукцион. Резинку, которая побывала во рту Роберта Дауни – младшего, хотят продать за 40 тысяч долларов — и это только начальная цена, передаёт газета New York Post (NYP).

Как рассказал продавец, жвачка даже имеет свою историю. Он соскрёб резинку со звезды актёра и кинорежиссёра Джона Фавро на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, куда её прилепил Дауни-младший.

Жвачка, использованная Робертом Дауни – младшим. Фото © ebay / jirand-1787

Жвачка, использованная Робертом Дауни – младшим. Фото © ebay / jirand-1787

"Я продаю её в том же состоянии, в каком нашёл её, вы сможете протестировать её на наличие его ДНК", — заявил пользователь.

Как уточняется в описании, продавец отправит жвачку в пластиковом контейнере. При этом вернуть лот обратно уже нельзя. Конец торгов намечен на 31 августа.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что на аукционе продали красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Покупатель, пожелавший сохранить своё имя в тайне, заплатил за него 280 тысяч рублей.

Николь Вербер
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