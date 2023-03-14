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14 марта, 02:47

Лучший вратарь ЧМ-2022 продал перчатки с аукциона

Перчатки аргентинского вратаря Мартинеса с финала ЧМ-2022 проданы с аукциона

Вратарь сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес продал свои перчатки с финала чемпионата мира 2022 года. За них удалось выручить 42 тысячи евро (около 3,3 миллиона рублей). Деньги он решил направить на помощь детской онкологической больнице.

"Финалы чемпионата мира играешь не каждый день, эти перчатки особенные для меня", — цитирует Aires Times слова Мартинеса.

Вратарь отметил, что лучше помочь детям, если есть такая возможность, чем оставить перчатки висеть в рамке дома.

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Ранее Лайф писал, что выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём 2022 года. В борьбе за приз он опередил бельгийца Тибо Куртуа из "Реала" и марокканца Яссина Буну из "Севильи".

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Wikipedia / Tasnim News Agency

Арина Родионова
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