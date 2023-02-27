Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года
ФИФА назвала игрока сборной Аргентины Мартинеса лучшим вратарём 2022 года
Эмилиано Мартинес. Обложка © Twitter / FIFA World Cup
Международная федерация футбола (ФИФА) признала игрока "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим вратарём 2022 года. Церемония проходит в Париже.
В борьбе за приз он опередил бельгийца Тибо Куртуа из "Реала" и марокканца Яссина Буну из "Севильи".
Мартинес вместе с Аргентиной стал чемпионом мира, дважды по ходу турнира выиграв серию пенальти, в том числе и в решающем матче с Францией.
Среди женщин лауреаткой награды стала англичанка Мэри Ирпс, ставшая в 2022 году чемпионкой Европы.
Напомним, после победы на ЧМ-2022 в Катаре Эмилиано Мартинес угодил в скандал, показав неприличный жест с призом лучшему вратарю турнира. Позднее он объяснил, что таким образом отомстил французским болельщикам, которые его освистали.