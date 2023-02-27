Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

Международная федерация футбола (ФИФА) признала игрока "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим вратарём 2022 года. Церемония проходит в Париже.

В борьбе за приз он опередил бельгийца Тибо Куртуа из "Реала" и марокканца Яссина Буну из "Севильи".

Мартинес вместе с Аргентиной стал чемпионом мира, дважды по ходу турнира выиграв серию пенальти, в том числе и в решающем матче с Францией.

Среди женщин лауреаткой награды стала англичанка Мэри Ирпс, ставшая в 2022 году чемпионкой Европы.