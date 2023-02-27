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27 февраля, 20:59

Выигравший с Аргентиной чемпионат мира Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарём года

ФИФА назвала игрока сборной Аргентины Мартинеса лучшим вратарём 2022 года

<p>Эмилиано Мартинес. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1630304205620609028/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIFA World Cup</a></p>

Эмилиано Мартинес. Обложка © Twitter / FIFA World Cup

Международная федерация футбола (ФИФА) признала игрока "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим вратарём 2022 года. Церемония проходит в Париже.

В борьбе за приз он опередил бельгийца Тибо Куртуа из "Реала" и марокканца Яссина Буну из "Севильи".

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Мартинес вместе с Аргентиной стал чемпионом мира, дважды по ходу турнира выиграв серию пенальти, в том числе и в решающем матче с Францией.

Среди женщин лауреаткой награды стала англичанка Мэри Ирпс, ставшая в 2022 году чемпионкой Европы.

Напомним, после победы на ЧМ-2022 в Катаре Эмилиано Мартинес угодил в скандал, показав неприличный жест с призом лучшему вратарю турнира. Позднее он объяснил, что таким образом отомстил французским болельщикам, которые его освистали.

Артур Лапсаков
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