Вратарь Аргентины Мартинес: Месси советовал не повторять скандальный жест с перчаткой

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о неприличном жесте, который он показал во время церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Футболист стал лучшим голкипером турнира и приложил приз — "Золотую перчатку" — к паховой зоне.

"Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем", — сказал Мартинес в интервью журналу France Football.

По его словам, жест, который он сделал на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для его товарищей по национальной команде. Футболист также отметил, что делал подобное и раньше.

"Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне "ни в коем случае" не повторять это. Даже Лео [Месси] говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и всё", — добавил Мартинес.

К слову, вратарь весьма бурно праздновал победу сборной на мундиале в Катаре. Так, в раздевалке после финального матча он предложил устроить "минуту молчания" в честь нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, а позже во время празднования на родине Мартинес расхаживал с куклой-младенцем с лицом французского звёздного игрока.