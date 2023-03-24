Легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка
Знаменитый красный пиджак Жириновского продали на аукционе за 280 тысяч рублей
Обложка © ТАСС / Юрий Машков
Знаменитый красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в аукционном доме "Литфонд".
Стартовая цена лота составляла 250 тысяч. Покупатель предпочёл оставить своё имя в тайне.
Пиджак Владимира Жириновского. Скриншот © Аукционный дом "Литфонд"
Именно в этом пиджаке политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х. В мае 2014 года Жириновский подарил предмет одежды телеведущему Александру Гордону, из коллекции которого пиджак и оказался на аукционе.
Ранее в Москве выставили на продажу материалы административного производства, возбуждённого в отношении Жириновского. Продавец был готов расстаться с ними за 100 тысяч рублей.