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24 марта, 13:30

Легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка

Знаменитый красный пиджак Жириновского продали на аукционе за 280 тысяч рублей

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Машков</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Знаменитый красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в аукционном доме "Литфонд".

Стартовая цена лота составляла 250 тысяч. Покупатель предпочёл оставить своё имя в тайне.

Пиджак Владимира Жириновского. Скриншот © Аукционный дом "Литфонд"

Пиджак Владимира Жириновского. Скриншот © Аукционный дом "Литфонд"

Именно в этом пиджаке политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х. В мае 2014 года Жириновский подарил предмет одежды телеведущему Александру Гордону, из коллекции которого пиджак и оказался на аукционе.

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Ранее в Москве выставили на продажу материалы административного производства, возбуждённого в отношении Жириновского. Продавец был готов расстаться с ними за 100 тысяч рублей.

Никита Никонов
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