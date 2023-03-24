Легендарный красный пиджак Жириновского ушёл с молотка

Знаменитый красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщили в аукционном доме "Литфонд".

Стартовая цена лота составляла 250 тысяч. Покупатель предпочёл оставить своё имя в тайне.

Пиджак Владимира Жириновского. Скриншот © Аукционный дом "Литфонд"

Именно в этом пиджаке политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х. В мае 2014 года Жириновский подарил предмет одежды телеведущему Александру Гордону, из коллекции которого пиджак и оказался на аукционе.