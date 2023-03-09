"Мылись в грязной воде после Жириновского": Малиновская — о первой встрече с лидером ЛДПР

В новом интервью у скандальной Алёны на этот раз побывала культовая и некогда самая востребованная телеведущая и звезда Муз-ТВ Маша Малиновская. Разговаривали много и обо всём: хейт, психические заболевания, интриги в жизни звёзд шоубиза, чем зарабатывает, сколько накопила. Не обошлось и без воспоминаний о том, как в своё время Малиновская пробовала себя в политике. Напомним, что дива состояла в партии ЛДПР и даже побывала в роли депутата Белгородской областной думы. Поэтому на вопрос о Владимире Вольфовиче сразу воскликнула: "О господи, как его не хватает всем нам сегодня".

Малиновская вспоминала у Алёны Блин, как познакомилась с Жириновским. Скрин © YouTube / Super

Окунувшись в воспоминания под вопросы ведущей, Маша рассказала про свою первую встречу с покойным лидером партии. Оказалось, всё произошло во время исторического реалити "Империя". По сюжету игроков помещали в подстроенные условия XII века, разделив на две группы: феодалы и крестьяне. "Мы жили в Польше, в замке. Там была история про, не знаю, холопов и их господ. И эти лагеря как-то существовали, бились между собой. Тогда я попала в команду <…> в общем, там были: я, Жанна Фриске, Дима Билан и Владимир Вольфович", — вспоминает Малиновская.

Так как же произошла сама встреча? Маша рассказывает, что Жириновский, будучи шоуменом, прекрасно знал, чего от него хотели. Поэтому вживался в роль и играл образ поразительно. "Ну, он за нами бегал по замку с какими-то тряпками, хотел побить, — и сразу добавляет: Он играл в предлагаемых обстоятельствах".

Малиновская рассказала, как мылась в грязной воде после Жириновского. Скрин © YouTube / Super

Но не только этим запомнилось шоу. Потом Малиновская вспоминает, что, будучи всё-таки феодалом, а не крестьянином, живущим в бараке, у господ была возможность мыться. Но, так как воду в огромную деревянную бочку носили вёдрами, брезговать не приходилось. Все мылись в одной воде."Наливали вот эту огромную бочку горячей воды, спасибо на этом, мылся сначала Владимир Вольфович, а потом все остальные в той же воде, да… Ну, все по очереди, но сначала Владимир Вольфович, потом я, потом Дима Билан". Выслушав историю, Алёна Блин подметила, что все "мылись в грязной воде после Жириновского". Но Малиновская не согласилась, исправив ведущую: "Уже святая".