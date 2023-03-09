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Опубликовано 9 марта 2023, 13:11
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Звезда фильма "Любовь и голуби" Михайлов рассказал, как 19-летний боец СВО спас ему жизнь

Звезда фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов рассказал, как 19-летний парень спас ему жизнь в Донбассе. Подробностями истории актёр поделился во время беседы с изданием "Абзац".

Михайлов рассказал, как 19-летний парень спас ему жизнь в Донбассе. Видео © Telegram / "Абзац"

Со слов 78-летнего артиста, инцидент произошёл ночью, когда его авто остановилось около одного из блокпостов на пути из Луганска в Первомайск. Михайлов решил выйти из машины, чтобы размяться, но в этот момент ехавший вместе с ним юноша резко бросился вперёд, заслонив собой актёра, и закрыл дверь.

"Говорю: "А в чём дело?" Он отвечает: "Вчера тут убили двоих. Там есть снайперы с прибором ночного видения, американцы поставили". Я понял: он тогда меня спас, этот мальчишка меня спас. Он закрыл собой, могли его убить", — рассказал Михайлов.

Спасший актёра парень оказался уроженцем Костромы, который в качестве добровольца отправился в зону СВО. Артист признался, что был глубоко потрясён поступком юноши, и заявил, что никогда его не забудет.

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Ранее Лайф сообщал, что актёр Владимир Стеклов снова приехал к бойцам СВО, прочёл стихи и рассказал о кино. Сам 78-летний артист рассказал, что получил массу впечатлений, отметив, что такие поездки — больше, чем исполнение долга.

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"Абзац" / Дмитрий Дубинский

Наталья Демьянова
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