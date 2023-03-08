Пенсионер из Челябинской области стал волонтёром, чтобы увидеться с мобилизованным сыном

На одном из участков СВО произошла трогательная встреча сына с отцом-пенсионером. Последний, как пишет SHOT , в качестве волонтёра-водителя специально приехал с гуманитарной миссией на передовую, чтобы повидаться с наследником. Долгожданная встреча родственников была настолько неожиданной, что сами мужчины не смогли сдержать подступивших слёз.

В сентябре 2022 года сына 63-летнего Дмитрия из Челябинской области мобилизовали. Сам пенсионер тоже просился в зону СВО добровольцем, но из-за возраста ему отказали. Тогда мужчина стал возить гуманитарную помощь военнослужащим, чтобы однажды увидеть сына. И вот в очередном рейсе пенсионеру повезло: он смог встретить сына, для которого приезд отца стал настоящим сюрпризом. Солдат отдал родителю медаль "За отвагу", которую получил после ранения в бою, а отец передал сыну письма школьников, которые учатся в учебном заведении, где когда-то учился и он.