Владимир Стеклов снова приехал к бойцам СВО, прочёл стихи и рассказал о кино
Российский актёр Владимир Стеклов проведал участников спецоперации в Донбассе
Заслуженный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов приехал в Донбасс, где навестил участников специальной военной операции, передаёт телеканал "360".
Владимир Стеклов проведал участников спецоперации в Донбассе. Видео © Телеканал "360"
75-летний актёр посетил несколько населённых пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Сватово, Кременную, Белогоровку, Лисичанск и Северодонецк. В ходе поездки он прочёл военным стихи, рассказал о процессе съёмок кино и поделился историями из жизни. Артист даже попробовал себя в роли танкиста — ему дали пострелять и поуправлять Т-80. Стеклов рассказал, что получил массу впечатлений, отметив, что такие поездки — больше, чем исполнение долга.
"За два дня огромное количество впечатлений, хотя я здесь не впервые, тем не менее всякий раз появляется что-то новое. <...> Желание и стремление бывать здесь возникло: помимо каких-то моих самостоятельных решений меня просто влечёт сюда некая сила. Потребность", — подчеркнул он.
Актёр также отметил, что такая "культурная перезагрузка" важна для поднятия боевого духа участников СВО. По его словам, такие творческие встречи, когда к бойцам в зону СВО приезжают российские артисты, помогают им отвлечься от тяжёлых будней. В следующий раз он пообещал приехать в конце марта.
В отличие от воодушевлённого Стеклова, российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, заявил, что каждая поездка в зону спецоперации для него как настоящее испытание. Он отметил, что близко к сердцу воспринимает всё происходящее, особенно то, как на него смотрят люди во время концертов. Артист признался, что иногда даже эмоционально не справляется.
ТАСС / Геодакян Артём