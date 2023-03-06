Заслуженный артист РСФСР, народный артист России Владимир Стеклов приехал в Донбасс, где навестил участников специальной военной операции, передаёт телеканал "360".

Владимир Стеклов проведал участников спецоперации в Донбассе. Видео © Телеканал "360"

75-летний актёр посетил несколько населённых пунктов ДНР и ЛНР, в том числе Сватово, Кременную, Белогоровку, Лисичанск и Северодонецк. В ходе поездки он прочёл военным стихи, рассказал о процессе съёмок кино и поделился историями из жизни. Артист даже попробовал себя в роли танкиста — ему дали пострелять и поуправлять Т-80. Стеклов рассказал, что получил массу впечатлений, отметив, что такие поездки — больше, чем исполнение долга.

"За два дня огромное количество впечатлений, хотя я здесь не впервые, тем не менее всякий раз появляется что-то новое. <...> Желание и стремление бывать здесь возникло: помимо каких-то моих самостоятельных решений меня просто влечёт сюда некая сила. Потребность", — подчеркнул он.

Актёр также отметил, что такая "культурная перезагрузка" важна для поднятия боевого духа участников СВО. По его словам, такие творческие встречи, когда к бойцам в зону СВО приезжают российские артисты, помогают им отвлечься от тяжёлых будней. В следующий раз он пообещал приехать в конце марта.