Рэпер из Мариуполя призвал российских артистов приезжать в новые регионы и на передовую

Популярные российские артисты должны публично демонстрировать свою позицию — регулярно приезжать в новые регионы РФ, а также выступать на передовой. Такое мнение высказал проживающий в Мариуполе военный корреспондент и музыкант Аким Апачев в беседе с РИА ФАН.

"Я хочу, чтобы всех наших артистов, чиновников и военных судили по их поступкам, это правильная мотивация. Если человек публично говорит, что он "очень любит свою Родину", но ничего для неё не делает, то я ему, конечно же, не верю. Вера появляется только тогда, когда слова совпадают с поступками", — отметил Апачев.

По словам артиста, больше всего ему импонируют люди, которые с самого начала поддерживали российских патриотов и добровольцев в Донбассе. Апачев добавил, что знает целый ряд рэперов, которые всегда поддерживали жителей этого региона материально и идеологически, но они делали и продолжают делать это непублично.