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9 марта, 12:11

Рэпер из Мариуполя призвал российских артистов приезжать в новые регионы и на передовую

Музыкант из Мариуполя Апачев призвал российских артистов приезжать в новые регионы РФ

<p>Рэпер Аким Апачев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/akimapachev/3047?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аким Апачев</a></p>

Рэпер Аким Апачев. Обложка © Telegram / Аким Апачев

Популярные российские артисты должны публично демонстрировать свою позицию — регулярно приезжать в новые регионы РФ, а также выступать на передовой. Такое мнение высказал проживающий в Мариуполе военный корреспондент и музыкант Аким Апачев в беседе с РИА ФАН.

"Я хочу, чтобы всех наших артистов, чиновников и военных судили по их поступкам, это правильная мотивация. Если человек публично говорит, что он "очень любит свою Родину", но ничего для неё не делает, то я ему, конечно же, не верю. Вера появляется только тогда, когда слова совпадают с поступками", — отметил Апачев.

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По словам артиста, больше всего ему импонируют люди, которые с самого начала поддерживали российских патриотов и добровольцев в Донбассе. Апачев добавил, что знает целый ряд рэперов, которые всегда поддерживали жителей этого региона материально и идеологически, но они делали и продолжают делать это непублично.

Ранее певец Shaman назвал испытанием каждую поездку в зону СВО. При этом исполнитель подчеркнул, что понимает важность своих выступлений для зрителей, поэтому намерен и дальше ездить с концертами в новые регионы России.

Никита Никонов
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