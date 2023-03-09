Режиссёр "Нюрнберга" Лебедев: Сразу увидел Безрукова в роли Руденко

Режиссёр фильма "Нюрнберг" Николай Лебедев заявил, что при создании картины сразу увидел актёра Сергея Безрукова в роли главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я сразу увидел Безрукова в роли Руденко, потому что это собирательный образ. И мне совершенно не хотелось играть в Руденко, пародировать его речь, делать внешние какие-то там залысины, к примеру. Мы могли бы это сделать. Могли бы сделать пластический грим, но что бы это дало, кроме того, что мы бы почувствовали, что присутствуем в таком театре восковых фигур <...> Мне важен был такой обобщённый образ главного обвинителя", — отметил он.

Лебедев добавил, что с исполнителем роли полковника Мигачёва, которого сыграл Евгений Миронов, они уже раньше работали вместе. По словам режиссёра, актёр сразу согласился сниматься в "Нюрнберге", даже не читая сценария. При этом Лебедев очень удивился тому, что Миронов и Безруков раньше не встречались на съёмочной площадке.

"Я просто позвал, будучи уверен, что они снимались вместе. И вдруг на съёмочной площадке, когда они встали, я говорю: "А в каких других [фильмах снимались]", а они говорят: а мы первый раз. Я говорю: "Да ладно", — поделился режиссёр.

Лебедев подчеркнул, что не сомневался, брать ли в фильм Безрукова, ведь он является разноплановым актёром. В роли Руденко режиссёр хотел увидеть "личную позицию" и "человеческую эмоцию", что и смог показать народный артист России.