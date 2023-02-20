Киркоров объяснил успех саундтрека к фильму "Нюрнберг"

Саундтрек "Если ты уйдёшь" к новой исторической драме "Нюрнберг" дублирует любовную сюжетную линию фильма. Подробнее о композиции рассказал российский певец Филипп Киркоров, который и выступил её исполнителем.

Киркоров объяснил роль песни "Если ты уйдёшь" в фильме Николая Лебедева "Нюрнберг". Видео © LIFE

Певец считает ожидаемым популярность баллады, которая сразу после выхода возглавила все чарты. Киркоров считает музыку к песне гениальной. Он уверен и в том, что в российском прокате сама картина может рассчитывать на успех, поскольку это сильное, "очень нужное сейчас кино".

"Мне Николай Лебедев, режиссёр киноленты "Нюренберг", доверил исполнение песни к фильму... Это очень лирическая, красивая композиция о любви. Фильм не только об исторических событиях, там очень красивая линия любви, а в этом музыка всегда помогает", — признался Киркоров.

Поп-король добавил, что очень рад был внести "свою маленькую лепту" в эту работу, и уточнил, что музыку к фильму написал великий композитор Эдуард Артемьев.