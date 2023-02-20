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20 февраля, 18:41

Киркоров объяснил успех саундтрека к фильму "Нюрнберг"

<p>Филипп Киркоров на предпоказе к/ф "Нюрнберг". Обложка © LIFE</p>

Филипп Киркоров на предпоказе к/ф "Нюрнберг". Обложка © LIFE

Саундтрек "Если ты уйдёшь" к новой исторической драме "Нюрнберг" дублирует любовную сюжетную линию фильма. Подробнее о композиции рассказал российский певец Филипп Киркоров, который и выступил её исполнителем.

Киркоров объяснил роль песни "Если ты уйдёшь" в фильме Николая Лебедева "Нюрнберг". Видео © LIFE

Певец считает ожидаемым популярность баллады, которая сразу после выхода возглавила все чарты. Киркоров считает музыку к песне гениальной. Он уверен и в том, что в российском прокате сама картина может рассчитывать на успех, поскольку это сильное, "очень нужное сейчас кино".

"Мне Николай Лебедев, режиссёр киноленты "Нюренберг", доверил исполнение песни к фильму... Это очень лирическая, красивая композиция о любви. Фильм не только об исторических событиях, там очень красивая линия любви, а в этом музыка всегда помогает", — признался Киркоров.

Поп-король добавил, что очень рад был внести "свою маленькую лепту" в эту работу, и уточнил, что музыку к фильму написал великий композитор Эдуард Артемьев.

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Сам же режиссёр кинокартины назвал главной идеей фильма объединение людей для борьбы с общим злом. Потому что именно в таких ситуациях люди могут понять собеседника, даже не зная языка.

Ирина Фальке
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