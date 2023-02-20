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20 февраля, 17:07

Лариса Долина высоко оценила фильм "Нюрнберг"

Певица Лариса Долина призналась, что очень любит качественные фильмы про войну и сегодня отложила все дела, чтобы успеть на премьерный показ киноленты Николая Лебедева "Нюрнберг". Об этом она рассказала Лайфу.

Лариса Долина высоко оценила фильм "Нюрнберг". Видео © LIFE

"Я хотела бы забыть обо всём на свете и окунуться в атмосферу той истории, которая здесь рассказана. Я очень люблю картины о войне, пересматриваю старое кино с большим удовольствием. Я отложила все дела, передвинула занятия со студентами, чтобы успеть на премьеру, мне очень интересно", — поделилась исполнительница.

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Напомним, фильм "Нюрнберг" выйдет на экраны страны 2 марта. Режиссёр Николай Лебедев сказал, что в основе истории лежит идея взаимодействия разных людей, объединённых общими целями, главная из которых — борьба со злом. А по словам главы МИД России Сергея Лаврова, это прекрасное напоминание, что преступления против человечности не имеют срока давности.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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