Певица Лариса Долина призналась, что очень любит качественные фильмы про войну и сегодня отложила все дела, чтобы успеть на премьерный показ киноленты Николая Лебедева "Нюрнберг". Об этом она рассказала Лайфу.

Лариса Долина высоко оценила фильм "Нюрнберг". Видео © LIFE

"Я хотела бы забыть обо всём на свете и окунуться в атмосферу той истории, которая здесь рассказана. Я очень люблю картины о войне, пересматриваю старое кино с большим удовольствием. Я отложила все дела, передвинула занятия со студентами, чтобы успеть на премьеру, мне очень интересно", — поделилась исполнительница.