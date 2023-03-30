Гражданам, покинувшим Россию после начала спецоперации, нужно дать шанс на покаяние, потому что людям свойственно ошибаться, также некоторые могли изменить мнение о происходящем. Способ покаяния предложил режиссёр, телеведущий, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян, который стал гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать".

Кеосаян предложил способ покаяния для уехавших из России. Видео © YouTube /

"Дайте сказать"

"Люди могут ошибаться. Они, безусловно, могут ошибаться. Человек слаб, и я, и вы слабы, мы все слабы. Но есть прекрасный путь возврата — покаяние. Это фронтовые бригады, если это касается, например, музыкантов... Ну ты же против СВО был, а потом ты осознал, что ты не прав", — отметил Кеосаян.

Режиссёр также считает, что уехавших "пародистов, телевизионных шутников" и других "бабочек-однодневок" ошибочно называют элитой.

"Я не знаю, если собрать всех их с Примадонной... Вот они стоят, например, грязи из-под ногтя Рахманинова? Это к вопросу о том, что такое элита и с чем её едят", — добавил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Тиграном Кеосаяном смотрите здесь.