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Регион
Опубликовано 30 марта 2023, 09:01
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Кеосаян предложил способ покаяния для уехавших из России

Гражданам, покинувшим Россию после начала спецоперации, нужно дать шанс на покаяние, потому что людям свойственно ошибаться, также некоторые могли изменить мнение о происходящем. Способ покаяния предложил режиссёр, телеведущий, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян, который стал гостем нового выпуска шоу "Дайте сказать".

Кеосаян предложил способ покаяния для уехавших из России. Видео © YouTube /
"Дайте сказать"

"Люди могут ошибаться. Они, безусловно, могут ошибаться. Человек слаб, и я, и вы слабы, мы все слабы. Но есть прекрасный путь возврата — покаяние. Это фронтовые бригады, если это касается, например, музыкантов... Ну ты же против СВО был, а потом ты осознал, что ты не прав", отметил Кеосаян.

Режиссёр также считает, что уехавших "пародистов, телевизионных шутников" и других "бабочек-однодневок" ошибочно называют элитой.

"Я не знаю, если собрать всех их с Примадонной... Вот они стоят, например, грязи из-под ногтя Рахманинова? Это к вопросу о том, что такое элита и с чем её едят", — добавил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Тиграном Кеосаяном смотрите здесь.

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После начала спецоперации многие звёзды покинули Россию и начали критически высказываться о стране, где они смогли заработать миллионы. Лайф не просто выяснил, куда подались представители российского шоу-бизнеса, но и собрал целую "Карту звёздной миграции", которая постоянно обновляется.

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YouTube / "Дайте сказать"

Александра Вишнякова
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