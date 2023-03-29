Якубович — об уехавших коллегах: Ностальгия — медицинский термин, есть риск сильно заболеть

Народный артист России Леонид Якубович ответил на вопрос об отношении к уехавшим за границу коллегам. Телеведущий отметил, что на свете можно поменять всё что угодно, кроме Отечества.

"Меня интересует, почему они это сделали. Люди же здесь жили. Неважно, сколько зарабатывали. Они воспитывались в нашей школе. Если им всё равно, где жить, — значит, их не научили. Это важнее. Нужно найти корень проблемы и решить её, чтобы такое не повторилось со следующими поколениями", — сказал Якубович в беседе с РИА "Новости".

Артист подчеркнул, что никого не собирается критиковать и осуждать. По его словам, взрослые люди имеют право выбора. Но вместе с тем Якубович считает, что на свете можно поменять всё что угодно, кроме Отечества. Телеведущий уверен, что нужно перестать писать об уехавших согражданах.

"Уехал и уехал. Но важно помнить, что ностальгия — медицинский термин, есть риск сильно заболеть, так, что уже и не вылечишься. Посмотрим, что будет дальше. Хотя не стоит забывать, что апостол Пётр трижды предал Христа, но Господь его простил. В целом это всё печально", — заключил Якубович.