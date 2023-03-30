Психолог назвал 6 причин, почему мужчина хочет изменять якобы любимой жене
Лайф поговорил с психологом Владиславом Яковенко на тему супружеской неверности. Стало ясно, что не только банальное желание новых ощущений может побуждать в мужчине мысли об измене.
Психолог Владислав Яковенко рассказал о причинах, почему мужчина хочет изменять. Фото © Предоставлено LIFE
По словам эксперта, люди изначально были созданы полигамными. За более чем 10 000 лет появились институт семьи и обычай связывать жизнь с одним партнёром. С точки зрения эволюции прошло совсем немного времени, поэтому биологическая миссия человека "плодиться и размножаться" ещё сидит в глубине нашего мозга. Для мужчины это — разбросать как можно больше своих генов по планете, а для природы, которая не знает контрацепции, каждый половой акт равен беременности.
Поэтому, чтобы мужчина долго и постоянно хотел только свою женщину, необходимо совпадение большого количества конфигураций
То есть потребностей, которыми обладают в паре оба. У мужчины и женщины они свои. Так, какая-либо незакрытая потребность у парня может спровоцировать его пойти налево. Особенно если та не закрывается долго. И вот какие, по мнению психолога Владислава Яковенко, самые частые причины хотеть изменять.
1. Отсутствие разнообразия в сексе
Многократно повторяющийся секс утомляет и перестаёт дарить яркие эмоции. Тут уже в помощь — секс-шопы и новый опыт.
2. Недостаток эмоций
Мужская измена — психолог объяснил причины. Фото © Shutterstock
Мужчина может идти к любовнице не только за сексом, но и за пониманием, лаской, восхищением им, общением, заботой и так далее. Причём бывает это чуть ли не чаще.
3. Неудовлетворённые фантазии
Если у мужчины есть фантазия, а супруга не готова её удовлетворить или ублажить своего любимого тем способом, которым он хочет, то со временем эта мечта никуда не исчезает. А только больше прорастает в сознании. И мужчина ищет, где он может её удовлетворить.
4. Отсутствие искренности
Сюда можно отнести невысказанные обиды супругов, которые порождают холод, подавленные эмоции, когда что-то хочется сказать или сделать, но пара молчит (чаще всего из-за страхов). В данной конфигурации часто жена, обиженная за что-либо на мужа, не имеет с ним близости и всячески её избегает под разнообразными предлогами, хотя бывают и обратные случаи.
5. Отсутствие разнообразного сексуального опыта в юном возрасте
Почему мужчина хочет изменять. Фото © Shutterstock
"Так сказать, не нагулялся", — говорит психолог Владислав Яковенко. Когда страсть к жене остыла, очнулся и понял, что много чего не видел и много чего не пробовал. Тут возникает желание прожить вторую молодость.
6. Разная половая конституция
Каждому из партнёров нужна разная частота половых актов. Например, ему пять раз в неделю, а ей всего два. Дефицит приходится как-то закрывать, и не каждый готов "своими силами".
Если прислушаться к словам эксперта Владислава Яковенко, то не всегда желание изменять возникает только из-за физической потребности в сексе. Понизить риск неверности супруги могут разговорами. Если знать о желаниях и тревогах своей половинки, то проще предотвратить катастрофу и сделать всех счастливыми.
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