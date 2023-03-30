Психолог назвал 6 причин, почему мужчина хочет изменять якобы любимой жене

Психолог Владислав Яковенко рассказал о причинах, почему мужчина хочет изменять. Фото © Предоставлено LIFE

По словам эксперта, люди изначально были созданы полигамными. За более чем 10 000 лет появились институт семьи и обычай связывать жизнь с одним партнёром. С точки зрения эволюции прошло совсем немного времени, поэтому биологическая миссия человека "плодиться и размножаться" ещё сидит в глубине нашего мозга. Для мужчины это — разбросать как можно больше своих генов по планете, а для природы, которая не знает контрацепции, каждый половой акт равен беременности.

Поэтому, чтобы мужчина долго и постоянно хотел только свою женщину, необходимо совпадение большого количества конфигураций Владислав Яковенко Психолог

То есть потребностей, которыми обладают в паре оба. У мужчины и женщины они свои. Так, какая-либо незакрытая потребность у парня может спровоцировать его пойти налево. Особенно если та не закрывается долго. И вот какие, по мнению психолога Владислава Яковенко, самые частые причины хотеть изменять.

1. Отсутствие разнообразия в сексе

Многократно повторяющийся секс утомляет и перестаёт дарить яркие эмоции. Тут уже в помощь — секс-шопы и новый опыт.

2. Недостаток эмоций

Мужская измена — психолог объяснил причины. Фото © Shutterstock

Мужчина может идти к любовнице не только за сексом, но и за пониманием, лаской, восхищением им, общением, заботой и так далее. Причём бывает это чуть ли не чаще.

3. Неудовлетворённые фантазии

Если у мужчины есть фантазия, а супруга не готова её удовлетворить или ублажить своего любимого тем способом, которым он хочет, то со временем эта мечта никуда не исчезает. А только больше прорастает в сознании. И мужчина ищет, где он может её удовлетворить.

4. Отсутствие искренности

Сюда можно отнести невысказанные обиды супругов, которые порождают холод, подавленные эмоции, когда что-то хочется сказать или сделать, но пара молчит (чаще всего из-за страхов). В данной конфигурации часто жена, обиженная за что-либо на мужа, не имеет с ним близости и всячески её избегает под разнообразными предлогами, хотя бывают и обратные случаи.

5. Отсутствие разнообразного сексуального опыта в юном возрасте

Почему мужчина хочет изменять. Фото © Shutterstock

"Так сказать, не нагулялся", — говорит психолог Владислав Яковенко. Когда страсть к жене остыла, очнулся и понял, что много чего не видел и много чего не пробовал. Тут возникает желание прожить вторую молодость.

6. Разная половая конституция

Каждому из партнёров нужна разная частота половых актов. Например, ему пять раз в неделю, а ей всего два. Дефицит приходится как-то закрывать, и не каждый готов "своими силами".