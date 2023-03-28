Женский оргазм: 5 правдивых признаков, что она не симулирует, а кайфует от секса
Все уже знают, что достичь оргазма у женщин получается примерно в 50–60% случаев. Но ведь испытать экстаз хочется всем. Рассказываем, как усилить удовольствие от секса и понять, что она не симулирует.
Здоровые отношения предполагают наслаждение сексом обоих партнёров, а не только мужчины. Да, парням повезло чуть больше, ведь испытывать экстаз от близости они могут в 90% случаев, в отличие от женского оргазма, который случается всего лишь в 50–60%. К тому же нередко дамочки симулируют наслаждение, чтобы поощрить старания мужчины. И тогда, особенно насмотревшись фильмов для взрослых, у некоторых возникает вопрос, а можно ли определить, что женщина кайфует от секса и её экстаз не наигранный? Конечно! Расскажем немного про женский оргазм и как понять, что партнёрша по-настоящему получила удовольствие.
Что такое женский оргазм?
Как усилить женский оргазм? Фото © Shutterstock
Начнём с азов. Понятное дело, что сам по себе экстаз происходит из-за стимулирования особо чувствительных в момент возбуждения половых органов. Но не только они задействованы в получении удовольствия от секса: ещё нервная система — головной и спинной мозг. Вообще, женский оргазм, в отличие от мужского, тесно связан с психикой партнёрши.
Настрой в целом и отношение к ней партнёра, чувство влюблённости или его отсутствие, стеснение или раскованность, уверенность в себе — всё это влияет как на качество секса, так и на женский оргазм в частности. Если ваша девушка в последнее время испытывала много стрессов, не уверена в своей внешности или не чувствует себя любимой, с большей вероятностью достичь экстаза от близости у неё не получится.
Как усилить оргазм и понять, что она не симулировала экстаз
Что такое женский оргазм и как понять, что он был. Фото © Shutterstock
Чтобы помочь своей женщине испытать оргазм, нужно уделить чуть больше времени прелюдиям и разговорам, вести себя открыто и чутко. Изучать тело партнёрши, просить рассказать про ощущения: где приятно, где возбуждает, что лучше не трогать. Говорить комплименты и выражать любовь, как и готовность не настаивать на сексе, если та передумает или не захочет. Потому что близость ни в коем случае не должна быть обязанностью.
Если всё прошло хорошо и мужчина с женщиной всё же решились на половой акт, ближе к кульминации можно проследить за поведением партнёрши. Вот тут будет легче всего понять, симулирует экстаз дамочка или нет. С большой вероятностью она действительно получает удовольствие от секса, если:
- Изменилось дыхание и покраснело лицо. Перед наступлением женского оргазма партнёрша может начать дышать чаще и более поверхностно. Кровь прильёт к лицу и сделает его привлекательно румяным.
- Учащается сердцебиение. Собственно, как и у парней. Проверить этот пункт немного сложно в момент, когда вот-вот случится экстаз, но можно. Прижаться к груди ухом, например, коснуться сонной артерии на шее или венки на руке.
- Стенки влагалища сжимаются. Если после яростных криков или тихого сопения вы ощущаете ритмичное сокращение мышц внутри, это верный знак, что женский оргазм был. Кстати, он бывает не только вагинальным. Так что обсудите этот момент и экспериментируйте, чтобы ощутить новые и яркие эмоции.
- Её тело дрожит. Очень трудно подделать дрожь бёдер перед оргазмом или всего тела, если наслаждение настолько сильное. Поэтому обратите внимание на такую особенность своей дамы во время секса. Это неоспоримый признак оргазма.
- Лицо стало напряжённым и скривилось. Хотим напомнить, что только в фильмах для взрослых актрисы, кто ничего не испытывает в момент съёмок, якобы достигают экстаза с красивым лицом. Всё это сказки. В реальности что женщины, что мужчины перед настоящим оргазмом теряют расслабленное выражение лица. Оно может скривиться, напрячься и покраснеть сильнее.
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