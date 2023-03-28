Женский оргазм: 5 правдивых признаков, что она не симулирует, а кайфует от секса

Здоровые отношения предполагают наслаждение сексом обоих партнёров, а не только мужчины. Да, парням повезло чуть больше, ведь испытывать экстаз от близости они могут в 90% случаев, в отличие от женского оргазма, который случается всего лишь в 50–60%. К тому же нередко дамочки симулируют наслаждение, чтобы поощрить старания мужчины. И тогда, особенно насмотревшись фильмов для взрослых, у некоторых возникает вопрос, а можно ли определить, что женщина кайфует от секса и её экстаз не наигранный? Конечно! Расскажем немного про женский оргазм и как понять, что партнёрша по-настоящему получила удовольствие.

Что такое женский оргазм?

Как усилить женский оргазм? Фото © Shutterstock

Начнём с азов. Понятное дело, что сам по себе экстаз происходит из-за стимулирования особо чувствительных в момент возбуждения половых органов. Но не только они задействованы в получении удовольствия от секса: ещё нервная система — головной и спинной мозг. Вообще, женский оргазм, в отличие от мужского, тесно связан с психикой партнёрши.

Настрой в целом и отношение к ней партнёра, чувство влюблённости или его отсутствие, стеснение или раскованность, уверенность в себе — всё это влияет как на качество секса, так и на женский оргазм в частности. Если ваша девушка в последнее время испытывала много стрессов, не уверена в своей внешности или не чувствует себя любимой, с большей вероятностью достичь экстаза от близости у неё не получится.

Как усилить оргазм и понять, что она не симулировала экстаз

Что такое женский оргазм и как понять, что он был. Фото © Shutterstock

Чтобы помочь своей женщине испытать оргазм, нужно уделить чуть больше времени прелюдиям и разговорам, вести себя открыто и чутко. Изучать тело партнёрши, просить рассказать про ощущения: где приятно, где возбуждает, что лучше не трогать. Говорить комплименты и выражать любовь, как и готовность не настаивать на сексе, если та передумает или не захочет. Потому что близость ни в коем случае не должна быть обязанностью.

Если всё прошло хорошо и мужчина с женщиной всё же решились на половой акт, ближе к кульминации можно проследить за поведением партнёрши. Вот тут будет легче всего понять, симулирует экстаз дамочка или нет. С большой вероятностью она действительно получает удовольствие от секса, если: