Роджер Уотерс обвинил власти ФРГ в запрете концерта Pink Floyd и давлении на группу

Лидер британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллег после отмены концерта во Франкфурте. Об этом пишет агентство Spiegel.

Напомним, концерты были отменены на фоне обвинений фронтмена в антисемитизме. Менеджер исполнителя подчеркнул, что Уотерс "не оставит без внимания эту вопиющую попытку заставить музыканта замолчать".

"Политики не имеют права запугивать артистов и их поклонников запретами на выступления", — заявил Уотерс.

Лидер Pink Floyd также добавил, что будет добиваться проведения шоу через суд. Рокер подчеркнул, что поведение немецких властей является нарушением свободы слова.

"Я борюсь за все права человека, включая право на свободу слова. Мы на пути во Франкфурт. Франкфурт, мы идём!" — сказал Уотерс.