"Пьём шампанское, распаковываем роботов": Актриса Белохвостикова опровергла слухи о госпитализации

Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. В беседе с РИА "Новости" актриса заявила, что чувствует себя хорошо и отмечает день рождения внука.

Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что Белохвостикову якобы доставили в московскую клинку из-за постоянных болей в ногах.

"У меня внуку сегодня три года, мы с утра пьём шампанское и отмечаем. Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно. Мы, наоборот, играем, распаковываем роботов", — сказала артистка.