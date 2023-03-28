"Пьём шампанское, распаковываем роботов": Актриса Белохвостикова опровергла слухи о госпитализации
Актриса Наталия Белохвостикова назвала полной чепухой сообщения о своей госпитализации
Наталья Белохвостикова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова опровергла сообщения о своей госпитализации. В беседе с РИА "Новости" актриса заявила, что чувствует себя хорошо и отмечает день рождения внука.
Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что Белохвостикову якобы доставили в московскую клинку из-за постоянных болей в ногах.
"У меня внуку сегодня три года, мы с утра пьём шампанское и отмечаем. Я в растерянности сама, не знаю, что происходит. Чепуха полная, конечно. Мы, наоборот, играем, распаковываем роботов", — сказала артистка.
Наталье Белохвостиковой 71 год. Она является самым молодым лауреатом Государственной премии СССР в истории отечественного кинематографа. Актриса получила премию в 1971 году, когда ей было 20 лет. В этом же году Белохвостикова окончила ВГИК. Артистка известна по фильмам "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", "Легенда о Тиле", "У озера", "Маленькие трагедии", "Тегеран-43".