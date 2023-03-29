Назван простой способ перестать читать плохие новости

Рано или поздно привычка читать новости, особенно плохие, становится зависимостью. Чтобы не лишиться рассудка от обилия информации, нужно найти этому занятию альтернативу. Как это сделать, рассказала психолог Софья Сулим.

"Нужно создать другую привычку для того, чтобы ощущать другой спектр чувств, например радость, творческое вдохновение, сострадание. Самый простой способ — читать позитивные новости, книги, смотреть те ролики или следить за теми людьми, от которых становится внутри хорошо", — поделилась с РИАМО специалист.

Чтобы оставаться в курсе событий, можно ограничиться объективными новостями, убрав лишние, — достаточно улавливать суть. А потребность читать негативные новости объясняется тем, что люди стремятся переживать всю палитру чувств и это работа нашего бессознательного.

"Это помогает им чувствовать себя живыми. Специально никто этого не хочет. В практике психологической помощи я говорю, что стоит найти те источники информации, от которых вам хорошо", — заключила Сулим.