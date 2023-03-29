Женщина с этим знаком зодиака — мечта любого холостяка

Больше половины россиян (60%) при знакомстве спрашивают у потенциального партнёра его знак зодиака. Согласно результатам исследования сервиса для знакомств "Мамба", гороскопами увлекаются не только девушки — 50% мужчин хотят знать, какими чертами обладает новая знакомая.

Аналитики также выяснили, что для флирта и секса мужчины и женщины отдают предпочтение Близнецам (об этом сообщили 20% опрошенных), для создания семьи мужчины предпочитают Дев (15%), а женщины — Тельцов (20%). А вот настроенные на "свободные отношения" меньше всего стремятся связаться с Козерогами (7%).

"Самым сложным знаком для любви опрошенные признают Скорпионов, с этим согласны 30%", — рассказали аналитики в беседе с "Газетой.ru".