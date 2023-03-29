Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 10:36

Женщина с этим знаком зодиака — мечта любого холостяка

Аналитики сервиса Mamba выяснили, что мужчины в России чаще всего выбирают в жёны Дев

Больше половины россиян (60%) при знакомстве спрашивают у потенциального партнёра его знак зодиака. Согласно результатам исследования сервиса для знакомств "Мамба", гороскопами увлекаются не только девушки — 50% мужчин хотят знать, какими чертами обладает новая знакомая.

Аналитики также выяснили, что для флирта и секса мужчины и женщины отдают предпочтение Близнецам (об этом сообщили 20% опрошенных), для создания семьи мужчины предпочитают Дев (15%), а женщины — Тельцов (20%). А вот настроенные на "свободные отношения" меньше всего стремятся связаться с Козерогами (7%).

"Самым сложным знаком для любви опрошенные признают Скорпионов, с этим согласны 30%", — рассказали аналитики в беседе с "Газетой.ru".

Какие знаки зодиака рискуют выйти замуж в 2023 году, а каким звёзды пророчат одиночество

Какие знаки зодиака рискуют выйти замуж в 2023 году, а каким звёзды пророчат одиночество

Ранее рунолог Игорь Вечерский специально для Лайфа составил прогноз на последнюю неделю марта для каждого представителя зодиакального круга.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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